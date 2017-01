Abielu pole vast kunagi olnud otsus mida teha mõtlemata ning kahtlemata on tegu tõsise küsimusega. Rahvusarhiivi filmiarhiivis on olemas põnev filmiklipp, millega sooviti näidata uut perekonnaseisuaktide bürood ning seal samal ajal aset leidvat pruutpaari registreerimist.

Kiriklik tseremoonia on Eestis olnud pigem komme kui kohustus, kuid kuna riik ja kirik olid Nõukogude Liidus üksteisest eraldatud, ei olnud kiriklik abielu aktsepteeritud. Selle asemel mindi oma abielu sõlmima perekonnaseisuaktide büroosse, kus vastavad ametnikud asja ametlikuks tegid. 1940. aastal ilmunud Postimehe kohaselt oli ka faktiline abielu NSV Liidus ametlikult aktsepteeritud aga vaid siis kui kooselu vastas teatud tingimustele ja eeldustele.

Artikkel 1940. aasta Postimehes postimees

Pulmapäev on inimeste jaoks elu üks tähtsündmusi, kus domineerivad positiivsed emotsioonid saadavad kogu päeva. Selles videoklipis registreeritav pulmapaar aga koos külalistega ei tundu olevat väga entusiastlik. Kas tegu on lavanärviga kaamerate ees või liigse ärevusega tähtsal päeval - seda me vast ei saagi teada. Kõigele vaatamata on imeilus pruut ning nägus peigmees oma pulmapäeval kaunis vaatepilt!

Vaata videost nii uue perekonnaseisuaktide büroo kaunist sisustust kui ka veidi närvis oleva pruutpaari registreerimist!