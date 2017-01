Moodsad autod, tööriistad ja masinad on osa meie igapäevaelust, mistõttu oleme tihtipeale tänapäeva tehnikaga niivõrd harjunud, et ei suuda enam elu selleta ettegi kujutada. Mõistmaks maailma arengut, saab vaadata vanu filmikaadreid ajast, mil praegused tehnikaimed eksisteerisid vaid unenägudes.

Taevataadi toodud lumekiht on tänapäevalgi paljudele nuhtluseks, rääkimata ajast, mis jääb ligi 60 aasta kaugusele minevikku. Taksojuhid suure lumega käsitsi autorehve vahetamas ja paljud juhid oma masinaid soojemaid aegu ootama jätmas oli see reaalsus, millega tollal pidi arvestama. Ka keeva veega radiaatori soojendamine mootori käimasaamiseks on miski, mida videos näidatakse.

Kõige rohkem vast peab aga kaasa tundma vaestele kraavikaevajatele, kes miinuskraadidega külmunud mulda kangiga pidid pehmeks taguma.

Vaata videost, kuidas talveolud tavaelule mõjusid!