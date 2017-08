VANAD FILMIKAADRID 1949 | Sõjatules tugevalt räsitud Tartut ehitatakse uuesti üles

Teine maailmasõda oli Tartu jaoks laastav. Veidi enam kui kolme aasta jooksul elas linn üle kaks hävituslainet, esimene neist oli 1941. aasta juulikuus ning teine 1944. aasta augusti lõpus-septembri alguses. Ülikoolilinna kannatustest on pikemalt kirjutanud Jaak Juske, kelle sõnul on ime, et linnast üldse midagi järele jäi.