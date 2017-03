Valdo Pant, teist masti mees uut moodi saatega

ETV legendaarne mammutsaade „Täna õhtul 25 aastat tagasi” läks esimest korda eetrisse 30. mail 1966.

Metronoom tiksub, saade algab. Teleekraanil on šikk saatejuht, ülikonna pintsakuvarrukatest välkumas säravad mansetinööbid. Karismaatiline Valdo Pant tutvustab, mis teemat Teisest maailmasõjast sel õhtul käsitletakse. Nii algas ETV legendaarne saade „Täna õhtul 25 aastat tagasi”, mille esimene osa 313-st läks eetrisse 30. mail 1966. Toimetaja oli Aare Tiisväli, esimese saate režissöör oli Vello Kallaste, järgmisi tegi Mai Uus.

„Täna õhtul 25 aastat tagasi” poleks olnud see, kui saatejuht poleks olnud just Pant. Tema huvi Teise maailmasõja vastu ja selle temaatika käsitlemise oskus polnud juhuslik – Pant tegi ka ise sõjas kaasa. 1940-ndate esimestel aastatel oli ta kaitseorganisatsiooni Eesti Noored liige, 1944. aastal mobiliseeriti Pant Saksa sõjaväkke. Samal aastal langes ta vangi ja oli mõnda aega Maardu vangilaagris. 1945. aastal teenis Pant Punaarmees – Saksa sõjaväes olnud, aga siis vabatahtlikult Punaarmeesse astunud mehed vabanesid süüdistustest.

Olles vahepeal mõne aasta Kohtla-Järvel geograafiaõpetaja, jõudis Pant lõpuks sinna, kuhu ta tegelikult kuulus: 1948. aastal tööle kõigepealt Eesti Raadiosse ja seejärel Eesti Televisiooni. Kuni 1966. aastal läks eetrisse saade, mille pärast teda ehk kõige enam meenutatakse.

” Saategrupp jõudis läbi käia enamiku Teise maailmasõja olulisi paiku ja üle 300 inimese pajatas neile oma mälestusi.

Loe veel

Pant oli ülejäänud toonaste saatejuhtidega võrreldes teist masti – olgu siin näiteks kasvõi needsamad välkuvad mansetinööbid. Ta rääkis saates oma külalistega Teise maailmasõja teemadel julgelt ja avameelselt. Pant kogus sõjas osalenute mälestusi, töötas läbi tohutu hulga materjali (ka välismaist), kasutas dokumentaalkaadreid ja -fotosid, käis läbi olulised kohad. Võinuks arvata, et selline saade paneb põlema punase ohutule ja on võimudele pinnuks silmas, kuid saadet tehti häirimatult mitu aastat.

Pant on öelnud, et neid saateid vaatas aastate jooksul 100–120 miljonit inimest, kaht saadet näidati ka kesktelevisioonis. Saategrupp jõudis läbi käia enamiku Teise maailmasõja olulisi paiku, üle 300 inimese pajatas neile oma mälestusi.

” Iga 30-minutilise saate jaoks oli vaja kümmekond masinakirjalehekülge teksti, juba mõnekümne materjalidest saaks mahuka sõjaajaloolise teose.

„Kogu selle saadete seeria taga seisab tohutu töö. Pant on juba kord niisugune mees, kes midagi ei tee pealiskaudselt. Ta on läbi sõitnud paljud lahingutandrid, uurinud sõjamemuaare, vestelnud sadade sõjameestega, koostanud ulatusliku kartoteegi märkmetest, otsinud ning avastanud uusi fakte kangelastest ja kangelastegudest Suures Isamaasõjas. Kõik see on teinud senised saated põne­vaks ning oodatuks ja on alust arvata, et „Täna 25 aastat tagasi” pakub meile veel palju huvitavat,” kirjutati Pandi ja saate kohta toonases meedias.

Miks Panti hinnati?

„Täna 25 aastat tagasi” sai rahva seas kiiresti populaarseks – asi, mida ajaloolise publitsistliku saate puhul tänapäeval ehk ette ei kujutaks. „Ilmselt oli see Pandi fluidum, et ta oskas ka teemast mitte midagi teadvale poisile asja huvitavaks teha. Kõik need rindejooned ja muu, mida ta otse-eetris ringi liigutas, olid väga huvitavad vaadata,” kõlavad toona poisieas olnu meenutused. „Omapärane oli, et kunagi ei teadnud, millal seda saadet telekas oodata oli, otsisid selle lihtsalt üles. Sõja viimased päevad ja tähtsamad lahingud olid eriti põhjalikult käsitletud – enam-vähem iga päev oli saade. See on kindlasti üks vägevamaid saateid Eesti televisiooni ajaloos.”

Valdo Pant käsitles saates „Täna 25 aastat tagasi” rasket Teise maailmasõja teemat - ja inimesed armastasid seda ja ootasid, millal ta jälle ekraanile tuleb. Foto: Valdur Vahi/ERR

Saadet hindasid kõrgelt ka kriitikud ja Pandi kolleegid. Näiteks 1967. aasta mais, aasta pärast saatesarja algust, tunnustas ajakirjanike liit Panti preemiaga. „Selle preemia määramisega Valdo Pandile sai n-ö ametliku kinnituse nende arvamus, kes peavad saadete sarja „Täna 25 aastat tagasi” üheks kõige populaarsemaks seeriaks meie televisioonis,” teatati 1967. aasta mais ajalehes Sirp ja Vasar. „See on saade, mida vaadatakse, mida oodatakse, millest räägitakse ja mida hinnatakse. Küsimusele miks, ei saagi kahe sõnaga vastata. Küllap selle saatesarja menukuses on kõige määravam Valdo Pant ise.”

Pant kogus saate jaoks ka paljude sõjasolnute mälestusi. Foto: Põlva talurahvamuuseum

Kriitikud toovadki esile, et Pant oli oma saadetes väga põhjalik, oskas tabada detaile ja näha ka suuremat pilti. „Oma võlu on selles, et näeme kommentaatoris Teist maailmasõda käsitlevate tohutute materjalide erudeeritud tundjat, tuleb hinnata tema oskust seostada üksikut ning üldist, mis lubab vaatajaile tutvustada paljusid seni tundmatuid või unarusse jäänud fakte ning asjaolusid ja samuti Pandi oskust paljut möödunud suurest heitlusest valgustada erinevatest aspektidest,” märgiti ajalehes. „Seni on televiisoriekraanil olnud 67 saadet – kui arvestame, et iga 30-minutilise saate jaoks on vaja kümmekond masinakirja lehekülge teksti, siis juba seniste saadete materjalidest saaks ligi 700-leheküljelise sõjaajaloolise teose. Ees seisab aga veel ligi 300 saadet!”

” See on saade, mida vaadatakse, oodatakse ja hinnatakse. Küsimusele miks, ei saagi kahe sõnaga vastata. Küllap selle menukuses on kõige määravam Valdo Pant ise.

Tõsi, nii kaugele siiski ei jõutud. „Täna 25 aastat tagasi” viimane, 313. saade oli eetris 3. septembril 1970. Mitmekülgne mees Pant aga töötas televisioonis edasi – tema arvele jäävad peale selle kuulsa saate ka mitu näidendit, mängu-, nuku- ja dokumentaalfilmi stsenaariumi, kuuldemängu ning mälumängude (nt „Naapurivisa”) juhtimine –, kuni lahkus 1976. aastal manalateele.

„Me loeme, et möödunud sõda ei olnud üksnes tragöödia, vaid ka kogemused. Ja nagu iga kogemust, oleme me kohustatud neid edasi andma noorele põlvkonnale, et noorsugu teaks, mis on sõda ja missugune on võidu hind,” on Valdo Pant ise öelnud.

Pandi preemia teleajakirjanikele Valdo Pandi pärand elab aga edasi. Alates 1980. aastast antakse silmapaistvatele teleajakirjanikele välja Valdo Pandi nimelist ajakirjanduspreemiat. Selle on pälvinud näiteks Rein Karemäe (1980), Mati Talvik (1985), Lembit Lauri (1988), Toomas Uba (1998), Aarne Rannamäe (2008), Mihkel Kärmas (2009), Neeme Raud (2010), Ivan Makarov (2011), Vahur Kersna (2012), Kaja Kärner (2013), Astrid Kannel (2014) ja Indrek Treufeldt (2016). Preemia väljaandmise eesmärk on tunnustada loominguliselt silma paistnud ja tuntud tegevajakirjanikke ühiskonnale oluliste teemade professionaalse ja uudse käsitlemise eest, samuti hoida Valdo Pandi mälestust.