Vaata ja võrdle: keskmine eesti mees on 80 aastaga veninud kümme sentimeetrit pikemaks ja muutunud 15 kilo raskemaks

Tartu Ülikooli 300.juubeli tähistamine 1932. aastal Foto: ajaloomuuseum

Aastal 1933 ilmus Eesti Päevalehes uudis, milles avaldati Eesti noorsõdurite pikkused ja raskused ning 1934 avaldati ka Tartu Ülikooli tudengite antropomeetrilised mõõdud. Sarnane statistika on olemas ka aastatest 2003 ja 2012 ja võrdluste põhjal selgub ootuspäraselt, et tänased eestlased on nii pikemad kui ka raskemad kui enne.