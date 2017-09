Tiigrihüpe ehk Kuidas internet Eestit vallutas (ja vastupidi)

President Lennart Merist, kes kuulutas 1996. aastal ETV ekraanil Tiigrihüppe reaalse programmina välja, sai ettevõtmise patroon ja IT-Eesti esimene eestvedaja. Foto: Marko Mumm/EPL-i arhiiv

Kas sina mäletad oma esimest kokkupuudet internetiga? On suur tõenäosus, et see oli otsapidi seotud Tiigrihüppega.