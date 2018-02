„Tallinna kaitse on niisama oluline kui Berliini, Pariisi ja Londoni oma”

„5. artikkel on sulaselge. Rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. [- - -] Tuleme appi Eestile. Tuleme appi Lätile. Tuleme appi Leedule. Kord kaotasite oma iseseisvuse. NATO abiga ei kaota te seda enam kunagi.”

Need ja pealkirjas olevad sõnad lausus USA president Barack Obama 2014. aasta septembris Eestis visiidil olles. Just siis oli väga õige aeg seda kõnet pidada. Aasta alguses lahvatanud Ukraina sündmused – Kiievi nn Euromaidan, Krimmi annekteerimine ja Ida-Ukraina separatistide tegevus – olid ühtäkki toonud murepilved kogu Euroopa kohale. Ameerika Ühendriikide lubadus, et NATO kaitseb oma liikmesriike, andis meelerahu ilmselt paljudele eestlastele.