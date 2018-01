RETROKAADRID | Kas tunned ära Eesti tippsportlased nendelt üheksakümnendatest pärit piltidelt?

Korvpall, BC Kalev FOTO: LEMBIT PEEGEL

Kuigi meid on vähe, on eestlased rahvaarvu kohta suutnud toota rohkesti edukaid sportlasi, kes on toonud medaleid nii meistrivõistlustelt kui ka olümpiamängudelt. EPLi fotoarhiivist leitud kaadrid aitavad meenutada neid inimesi ja hetki, kes kogu rahva ühes taktis hingama suutsid panna!