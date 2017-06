NELI NOSTALGIAKAADRIT | Legendaarse lammutamisele mineva Tallinna Kaubamaja vaated enne ja nüüd

Kaubamaja enne-pärast, ÕIGE AVAPILT Foto: Helena Pass, Eesti Arhitektuurimuuseum

Välja on kuulutatud uue Tallinna Kaubamaja hoone konkurss ja vana hoonet alles ei taheta jätta. Kõrvutasime aastaid tagasi tehtud kaadreid piltidega, et näidata kui palju on maja üldilme aja jooksul muutunud.

1960. aastal avatud maja on omamoodi südalinna sümboliks olnud juba peaaegu 60 aastat, kuid nüüdseks on selge, et ajad on edasi läinud ning selle asemele rajatakse uus ning moodsam hoone. Vana kaubamaja seinad on näinud nii mõndagi, alustades pöörasest avamispäevast, kui suure tungluse tõttu uksi lahti ei tehtudki, lõpetades defitsiidiaegsete pikkade hommikutega, kui järjekorrad juba enne avamist venisid pööraselt pikaks. Filmikaadreid kaheksakümnendate aastate lõpust, kui elektripirne tuli osta elukohatõendi alusel saab näha SIIT. Sügiseks saab selgeks, kes võidab arhitektuurikonkursi ning milline saab olema võidutöö, kuid senikaua pole keegi kindel kauaks praegust kaubamaja veel näha saab. Sellest, mida plaanib ettevõte uue majaga ja mis saab vanast majast, saab rohkem lugeda SIIT. Liiguta noolt, et näha enne ja pärast kaadreid Tallinna Kaubamajast!



Tallinna Kaubamaja, vaade Teenindusmaja külje alt. Uuema pilt: Helena Pass, vanem pilt: Eesti Arhitektuurimuuseum



Tallinna Kaubamaja juurdeehitus, vaade sissepääsule 1973. aastal. Uuem pilt: Helena Pass, vanem pilt Johannes Külmet (Eesti Arhitektuurimuuseum)



Tallinna Kaubamaja interjöör, vaade vitriinile. Uuem pilt: Helena Pass, vanem pilt: Eesti Arhitektuurimuuseum



Tallinna Kaubamaja juurdeehitus, vaade Laikmaa tänavalt 1973. aastal. Uuem pilt: Helena Pass, vanem pilt: Johannes Külmet (Eesti Arhitektuurimuuseum)