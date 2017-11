Metanoolitragöödia. Poisikeste vargatemp, mis maksis 68 inimelu

Pärnu kiirabi peaarst Külvar Mand oli 2001. aasta 9. septembril parajasti Tartus konverentsil, kui talle helistati ja teatati, et kodukandis on midagi väga valesti: inimesi sureb nagu kärbseid, aga keegi ei saa aru, mis on juhtunud.

Doktor Mand püstitas seepeale marsruudil Tartu-Pärnu elu kiirusrekordi. Juba teel olles pidas ta kolleegidega nõu ja haiglasse toodute sümptomite põhjal hakati aru saama, et Pärnus levib metanool.