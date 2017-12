Majanduskasv –17% ehk Kuidas Eestit tabas ränk majanduskriis

Rahandusminister Ivari Padar kutsus 2008. aasta suvel kokku eksperdikogu, et saada teada, kuidas planeerida järgmise aasta riigieelarvet. Eksperdid prognoosisid, et tuleb 4,3% majanduskasv. Oh kuidas nad eksisid!

Padar meenutab, et küsis ekspertidelt kõige negatiivsema stsenaariumi, sest 4,3% tundus uskumatu. Ametlikuks prognoosiks sai 3%. „Nagu nüüd mäletame, sai 2009. aastal selle asja nimeks –17%. Nipet-näpet,” ütleb Padar nüüd naljatades.