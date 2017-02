LUSTAKAD FILMIKAADRID: Keegel, rannamõnud ja pillimehed ehk suvitajad 1961. aastal Võsul elu nautimas!

Võsu on tänapäevalgi tuntud suvituskoht ning oma imeliste supelrandadega kutsub lausa aega maha võtma. Antud filmikaadrid on tõestuseks, et nii on see juba olnud aastakümneid ning kindlasti ka edaspidi!