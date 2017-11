Lugege, munatöösturid! Juba 1939. aastal teati, et kana peab kasvama puhtal põrandal, värske õhu ja otsese päikese käes

Ajal kui probleemid kanafarmides on aktuaalsed, meenutades nii tibuskandaali kui ka HKScani sügavat kahjumit, tuleb appi vabariigiaegne naiste ajakiri. Doktor Taltsi "Taluperenaises" kirja pandud 10 nõuannet vajaksid järgimist ka tänapäeval.

Käesolevaga esitame perenaisele kümme punkti tibude tervishoiuks.

Anna meile:

1) Küllaldaselt valgust ja päikest, sest need annavad meile elujõudu. Päike paistku otseselt meie pääle, mitte aga läbi aknaklaasi, sest ainult otseselt paistes on päikesel meile mõju.

2) Puhast, ventileeritud õhku, mis ei tohiks olla ei liiga külm, ega liiga soe.

3) Puhast põrandat, pühkides igapäev meie mustuse põrandalt ära, eriti aga meie kunstema-kuplite aluseid puhastades.

4) Korralikku mitmekesist toitu ja puhast joogivett, andes toitu igapäev pestud nõudest. Ära puista toitu maha, kust meie seda ühes sõnnikuga peame sisse sööma. Vaata, et meie toit sisaldaks küllaldaselt valku, mineraale ja vitamiine, sest need ained on kasvavale organismile kõige vajalikumad.

5) Suurel hulgal puhast rohumaad või orast, sest see tugevdab meid, kasvatab meid ja kaitseb meid sisemiste vaenlaste vastu.

Kaitske meid tervisehädade eest nagu:

6) külmus, hoolitsedes eeskujulikult võõrasemade lapide korrashoiu eest, sest külma puhul tallame üksteist surnuks;

7) niiskus, tuues meile alla ainult kuiva liiva ja hoides meid laud- või võrkpõrandatel;

8) äratarvitatud õhk, sest see väsitab ja kurnab meid;

Loe veel

9) tõmbetuul, sest meie jääme samuti kopsupõletikku kui inimenegi;

10) haigused. Tea, et meie päämiseks vaenlaseks on koktsidioos. See haigus on igal pool ja varitseb meid isegi meie endi sõnnikus. Hoia, et meie ei saaks oma sõnnikut sisse süüa, aga kuna mõni pisilane ikkagi meisse pääseb, siis hoia meie joogivees vähemalt esimese kuu kestel 1 teelusikatäis ka tehupulbrit iga 5 liitri vee kohta. Tea, et üks nädal meie haigust võrdub üheaastase inimesehaigusega.