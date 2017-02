Kuidas Nõukogude Liidu sõbraliku naaberriigi president Urho Kaleva Kekkonen Eestis käis

Neljal 1964. aasta märtsipäeval oli ENSV-s esimese lääneriigi riigipeana külas Soome president.

„Nõukogude Eesti pealinna töötajail oli üleeile pidulik päev,” algab 13. märtsil 1964 ajalehes Sirp ja Vasar ilmunud artikkel. „Võeti vastu kõrget külalist sõbralikust naaberriigist – Soome Vabariigi presidenti Urho Kaleva Kekkoneni, kes Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi kutsel saabus Eesti NSV-sse mitteametlikule visiidile.”

Tõepoolest, neljal 1964. aasta märtsipäeval oli ENSV-s esimese lääneriigi riigipeana külas Soome president. Külaskäik toimus Kekkoneni Poola-visiidi osana. Eesti-lembusega silma paistnud Kekkonen oli juba varem palunud võimalust Eestit külastada, aga seni polnud see teostunud – alati pakuti talle muid liiduvabariike, näiteks Kesk-Aasias olevaid.

11. märtsil saabus Kekkonen koos abikaasa Sylviga erilennukiga Poolast Tallinna. Lennujaamas olid neil vastas ENSV ministrite nõukogu kõrged liikmed eesotsas presiidiumi esimehe Aleksei Müürisepaga, kes oli aasta varem Soomes käies Kekkonenile küllakutse esitanud. „Olen aastate jooksul kõige suurema huviga jälginud Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi majanduse ja kultuuri kiiret arenemist. Sellepärast olen rõõmus, et mul nüüd on võima­lus isiklikult oma silmaga tutvuda teie saavutustega. Olen selle võimaluse eest teile väga tänulik,” ütles Kekkonen oma esimeses sõnavõtus Eesti pinnal – kusjuures eesti keeles. Väidetavalt olevat Soome pidanud Kekkoneni visiidi vastutasuks lõpetama suhtlemise väliseesti organisatsioonidega. Soome ja Rootsi meedia tegid visiidile etteheiteid: Kekkoneni käiku peeti Nõukogude okupatsiooni tunnustamiseks.

” Väidetavalt olevat Soome pidanud Kekkoneni visiidi vastutasuks lõpetama suhtlemise väliseesti organisatsioonidega.

Tallinnas käis Kekkonen muu hulgas lauluväljakul ja Metsakalmistul, tegi ringkäigu vanalinnas Toompeal ja Raekoja platsil, käis muu hulgas Tallinna elektroonikatehases jne. „Tuhanded tallinlased ootasid tänavatel, et tervitada Nõukogudemaa sõbraliku naaberriigi presidenti,” kirjutati ajalehes. Tallinnas kohtus Kekkonen ka Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühinguga (VEKSA), sealhulgas Ralf Parve, Gustav Ernesaksa ja Juhan Smuuliga.

Eestikeelne kõne

Sellest rohkem mäletatakse Kekkoneni visiidi Lõuna-Eesti osa. Tartu ülikooli ees tervitas teda jälle suur rahvahulk. Inimesed olid elevil. Ülikooli aulas, kuhu oli kogunenud valitud kutsetega seltskond, pidas Kekkonen rahvusromantilise kõne, taas eesti keeles. Selle olid koostanud kaks professorit, omal ajal Tartus õppinud Lauri Posti ja Lauri Hakulinen. „Sisse astudes Tartu ülikooli aulasse, mida täie õigusega võib pidada Eesti vaimse elu sümboolseks keskpunktiks, Tartu ülikooli südameks, haaras mind niisamasugune pidulik tunne, nagu mul on Helsingis sisenedes Soome Kirjanduse Seltsi peosaali, mis on Soome vaimse elu harrastuste ja Soome rahvatraditsiooni südameks,” kõlas Kekkoneni suust sulaselges eesti keeles.

Käärikul tervitasid Kekkoneni ka rahvariides Eesti naised. Foto: Tartu linnamuuseum

Kõne oli tähelepanuväärne, sest Kekkonen kasutas selles pea 30 korda sõnu „Eesti”, „eestlane” ja „eestlus”, aga ainult korra sõnaühendit „NSV Liit”. Kõne kuulajad/lugejad on hiljem öelnud, et Kekkoneni eesti keel oli väga hea, isegi parem kui osal toonastel ENSV võimuesindajatel. See oli tol ajal üks osavamaid poliitilisi kõnesid ja olgugi, et selle täielikku teksti ei avadatud, oli rahvas kõne sisust ja toonist teadlik

” Kekkonen kasutas kõnes pea 30 korda sõnu „Eesti”, „eestlane” ja „eestlus”, aga ainult korra sõnaühendit „NSV Liit”.

Kekkonen, kes oli väga sportlik president, soovis Eesti-visiidil suusatada. Selleks korraldati presidendile ja tema kaaskonnale külaskäik ülikooli spordibaasi Käärikule. Praeguse legendaarse Kekkoneni suusaraja valmistas ette ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppejõud Heino Tidriksaar. Rada ei tohtinud lähedalt mööduda ühestki talust – julgeolekutöötajad kartsid, et Kekkonen võiks kohalikega juttu teha. Võimuesindajate (sealhulgas KGB) valvsust ja tegevust on Kekkoneni visiidist rääkides siiski üle hinnatud, kohati on KGB tegevusest saanud linnalegend.

Julgeolekutöötajad sõitsid Kekkoneniga suusaraja kaasa (nad ei suutnud küll temaga sammu pidada ja jäid kiiresti maha), kaasas olid ka kehakultuuriteaduskonna dekaan Fred Kudu ja ministrite nõukogu esimehe asetäitja Arnold Green. Pärast sõitu käisid spordimehed leili viskamas samuti hiljem kuulsaks saanud Kekkoneni saunas.

Kekkonen oma kuulsal suusarajal Käärikul Foto: Tartu linnamuuseum

Mis olid Kekkoneni Eesti-visiidi tulemused? Kindlasti kahe maa tugevamad kultuurisuhted. Ent üks reaalne tulemus oli järgmise aasta suvel Tallinna ja Helsingi vahel taastatud laevaliiklus. Kekkonen ütles Eestist lahkudes oma kõnes, et soomlastel peaks olema Tallinna sama lihtne pääseda kui Leningradi ja seetõttu tuleb ühendusteid igati lisada – ta ei maininud kordagi otsesõnu laeva käima panemist. See-eest tegi ta seda 1965. aasta veebruaris Kremlis NSVL-i võimuladvikuga kohtudes. Sel ajal oli uue sadamahoone ehitamisega juba algust tehtud. See oligi n-ö tulemuste tulemus: 26 aastat varjusurmas olnud otseühendus sai taastatud.

” Üks reaalne visiidi tulemus oli järgmise aasta suvel Tallinna ja Helsingi vahel taastatud laevaliiklus.

Üldiselt võtsid eestlased toona (nagu ka aastakümneid hiljem) Soomest eeskuju: me olime tänu Soome raadiole ja televisioonile ka kõige pimedamal surutiseajal maailma asjadega kursis. See pani soomlasi imestama, kui nad hakkasid pärast laevaliikluse avamist hulgaliselt Eestis käima. Kuidas oli võimalik, et me teadsime samu asju, mida nemadki? Need teadmised aitasid eestlastel mõista, kuidas tegelikult toimib demokraatlik riik.

Artikkel valmis raamatu „Urho Kekkonen ja Eesti” ühe autori, ajakirjanik Kulle Raigi abiga.