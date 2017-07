Gorbi saabub Nõukogudemaad juhtima

Mihhail Gorbatšov võlus uue juhina lääne riigitegelasi oma stiiliga, mis erines senise Nõukogude juhtkonna puisest suhtlusest.

Moskva, 11. märts 1985. Nõukogude Liidu tõelise võimurusika, kommunistliku partei keskkomitee poliitbüroo kohtumine. Kuigi Nõukogude Liidul oli parlament ja administratiivküsimustega tegelev valitsus, sündisid tegelikud otsused parteiladvikus ja seekord oli tarvis teha eriti määrava tähtsusega otsus: kes saab uueks poliitbüroo peasekretäriks, riigi tähtsaimaks juhiks?

Nõrga tervisega Konstantin Tšernenko oli just siitilmast lahkunud ja valida oli kahe vahel: kas jätkata samal lainel, kus eakate Leonid Brežnevi, Juri Andropovi ja Tšernenko juhtimine lõppes pompoossete matustega, või lasta pukki mõni noorem tegelane, kes tüüriks hiiglaslikku, maailma suurima territooriumiga impeeriumit pikemat aega.

” Gorbatšovi sõnum oli, et Nõukogude Liidul on tõsine soov suhet Ameerikaga parandada.

On teada fakt, et 54-aastase Mihhail Gorbatšovi kandidatuuri esitas poliitbüroos ametlikult Nõukogude Liidu välisminister Andrei Gromõko. Viimase lapselaps, Aleksei rääkis 2014. aastal Komsomolskaja Pravdas ilmunud intervjuus, et Gromõko olevat hiljem seda sammu kahetsenud. Nõukogude Liidu välispoliitika ei liikunud Gorbatšovi ajal enam suunas, mis oleks talle meeltmööda olnud.

Äge võimuvõitlus

Leedu taustaga nõukogudeaegne kommunistlik tegelane Vladislav Šved kirjutas Gorbatšovi võimuletuleku kohta, et sellele eelnes poliitbüroos äge võimuvõitlus ja intriigitsemine. Andropovi ajal sai Gorbatšov poliitbüroos mitteametlikuks „number kaheks”, kes juhatas koosolekuid, ja tal oli šanss veelgi tõusta. Tema üks konkurent oli näiteks NLKP Moskva linnakomitee esimene sekretär Viktor Grišin, kuid viimane oli 1985. aastaks juba 70-aastane. Teine konkurent oli endine partei Leningradi linnakomitee esimene sekretär Grigori Romanov.

Loe veel

Romanovi šansse võis aga lõpuks kahandada asjaolu, et Tšernenko surma päeval oli ta sõitnud puhkama maamajja Palanga kandis Leedus. Ta kaotas Moskvasse tagasi jõudmisel aega, igal juhul oli puhkuselesõit selles olukorras tema taktikaline möödalask selles Kremli „troonide mängus”.

Gorbatšov kohtumas USA presidendi Ronald Reganiga Foto: AP/Scanpix

Igal juhul sai Gorbatšov peasekretäriks ja võlus Lääne riigitegelasi oma stiiliga, mis erines Nõukogude juhtkonna harjunud puisest suhtlusest. 19. novembril kohtus Gorbatšov Genfis esimest korda USA presidendi Ronald Reaganiga.

Ameeriklased on avalikustanud Maison Fleur D’Eaus toimunud kohtumise kohta koostatud memo. Sealt selgub, et Reagan rõhutas kontakti loomiseks riigijuhtide sarnast tausta – ka USA president oli pärit maalt, väikesest põllumajanduskogukonnast. Gorbatšovi sõnum oli, et Nõukogude Liidul on tõsine soov parandada suhet Ameerikaga. „Nõukogude Liit suhtub lugupidavalt Ühendriikidesse ja sealsetesse inimestesse,” nenditi memos.

Ettevaatlik algus

Nõukogude Liidu sisepoliitikas alustas Gorbatšov ettevaatlikult. 1985. aasta kevadel algas NLKP keskkomitee ja Nõukogude Liidu valitsuse alkoholismivastane kampaania, mis ilmutas end tugevalt ka Eestis.

Graafika: Kaido Kelp

Kasutusele võeti loosung „Karskus elunormiks”, alkoholitootmist ja -müüki piirati. Viinapudeli hind kerkis kiiresti, juunis oli kampaania laiaulatuslik. Eesmärk oli jagu saada nõukogude inimeste seas levivast joomarlusest.

1985. aastal ei kõnelenud Gorbatšov veel üldse perestroikast, vaid „kiirendusest” ja sotsialismi täiustamisest. Paari järgmise aasta jooksul see kõik aga muutus. Praegu, 86-aastasena, on ta endiselt valmis eri globaalpoliitilistes probleemides, nagu Ukraina kriis, sõna sekka ütlema.

Igatahes ei tasu alahinnata Mihhail Gorbatšovi võimule saamist Nõukogude Liidu edasise saatuse määramisel ja see kõik sai alguse just tollest kohtumisest 1985. aasta varakevadel.

Foto: Eesti ajaloomuuseum