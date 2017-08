GALERII | Kaheksakümnendate ununenud postkaardikunst: kui paljud neist tulevad tuttavad ette?

Tänapäeval pole sünnipäevaks kaartide saatmine enam kaugelt nii populaarne kui mõni aeg tagasi - mõni üksik ilus pilt ehk veel eksib postkasti, kuid emailide, Facebooki ja muude sõnumineerimisvõimaluste juures on tervituste saatmine värvilise postkaardiga üsnagi välja surnud.

Peamiselt kaheksakümnendatest pärit postkaartidelt vaatavad vastu nii rahvariided, laulukaar kui ka Eesti NSV Riiklik Akadeemiline Meeskoor. Kuid leidub ka rahvaste sõprust tähistavaid ja lihtsalt Nõukogude Liitu esindavad kaarte. Nii mõnikümmend aastat tagasi võis postkaarte saata nii sünnipäevaks, nimepäevaks, mõneks meeldejäävamaks tähtpäevaks. Või miks ka mitte lihtsalt ilusa pildi jagamiseks mõne sõbra või sugulasega. Lisaks oli ka ümbrikuid eriliste kujunduste ning piltidega.

Laulukaarega ümbrik Foto: Repro

Kuigi postkaardientusiaste leidub ka tänapäeval, on enamus inimesi siiski nende saatmise sellises mahus, mis toimus ajal enne digiajastut, lõpetanud. Erandiks selles trendis on vast veebisait Postcrossing, kus saab saata vastastikku ilusaid kaarte ning millel on ka Eestis üle 2400 kasutaja.

