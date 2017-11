FOTOD | Nii avati Stockmann: kunagise Baltikumi suurima kaubamaja sünnilugu

Kui 21 aastat tagasi rajati Tallinnas Stockmanni kaubamaja, oli tegemist keskmisest suurema kahekordse kaubanduskeskusega keset tollal veel üsna madalat Tallinna kesklinna. Praeguseks on paljugi muutunud.

Stockmanni kaubamaja ehitus Tallinnas FOTO: Marko Mumm

Stockmanni äri asutati 1862. aasta 1. veebruaril Georg Franz Heinrich Stockmanni poolt Soomes. Peale suurt edu Soomes ja Venemaal avas firma aastal 1992 Tallinnas riiete ja kodutarvete poe. Neli aastat hiljem avati terve kaubanduskeskus. Algselt kahekorruselist kaubamaja laiendati 2000. aastal viiekorruseliseks ning juurde ehitati ka parkimismaja. Sellega sai Stockmannist Baltimaade suurim kaubamaja.

Stockmanni kaubamaja ehitus Tallinnas Foto: Rauno Volmar

Lisaks kuulus kuni aastani 2015 Stockmann Grupile ka Eestis populaarne Seppälä kauplustekett, mis kinnitas Eestis kanda 1999. aastal. Tänavu kuulutas Seppälä aga välja pankroti. Hiljem ostis firma ära Põhja-Euroopa ühe populaarseima riidebrändi Lindexi ning laiendas haaret muuhulgas ka Saudi-Araabiasse.

Piltidelt võib näha, et kaubamaja ehitamise ajal polnud ümbruses just palju kõrghooneid. Nüüd on Stockmann aga kõrval asuva 2007. aastal rajatud Swisshotelli kõrval üsna tilluke. Siiski on kaubamaja korraldatud Hullud Päevad ühed populaarseimad šoppamispäevad aastas ning tihti ei mahu ostlejad hoonesse ära.

Stockmann Foto: Andres Putting

Sel aastal on Stockmann aga ette võtnud aga uuenduskuuri, et järgmisest aastast olla kasumlik ettevõte. Selleks müüdi maha Soome kaubamajade toidukauplused ning uus logistikakeskus ja kaubamajade kontseptsiooni muudatus on ka osa uuest plaanist.