EV100 nädalat | Selline oli aasta 2000 - Putin sai presidendiks, ilmus "Rehepapp" ja Eesti tõi olümpialt kolm medalit

Sajandivahetusest on möödas kauem kui enamus meist tunnistada tahaks - nüüdseks lausa 18 aastat. Seega on ainult sobilik meenutada, kuidas möödus aasta 2000 ning millised olid toona suurimad sündmused.

MUUSIKA

Välismaisest muusikast oli absoluutne lemmik Britney Spears, kelle teine stuudioalbum "Oops!... I Did It Again" vallutas nii kodumaised kui ka ülemaailmsed edetabelid. Teine Eesti ostetuim album aastal 2000 oli Enrique Iglesiase debüütalbum "Enrique" ning selle järel Eminemi kolmas stuudioalbum "Marshall Matters LP". Lisaks olid ostetuimate plaatide seas Madonna "Music", Brainstormi "Among The Suns" ja veel Vengaboys, Modern Talking ja Bomfunk MC’s.

Britney Spears

Kodumaist muusikamaailma domineeris kindlalt Ines, kelle lugu "Once In A Lifetime" valiti Raadio 2 aastahitiks. Hõbeda sai endale Terminaatori "See ei ole saladus" ning pronksi Caater looga "Dance With You". Neljandale kohale platseerus Smilersi "Sinu Süles" ning viiendale taaskord Terminaator looga "6 jalga niisket maad".

Lisaks olid populaarsed Claire's Birthday "Venus", N-Euro "Vesi peale", Push Upi "Teeme süsti" ja The Tuberkuloitedi "Tantsin valssi".

Ines Foto: Ekspress Meedia

POLIITIKA

Eestis toimus aastal 2000 nii mõndagi märkimisväärset. Näiteks võttis Riigikogu vastu kaitseväeteenistuse seaduse, mis sätestas ajateenistuse pikkuseks 8–12 kuud. Samal aastal ilmunud ÜRO inimarengu aruande järgi oli Eesti maailma riikide seas 46. kohal, olles seega ametlikult jõudnud arenenud riikide hulka. Lisaks loodi MTÜ Naabrivalve.

Naabrivalve Foto: Priit Simson

Aasta 2000 oli ka Eesti HIV epideemia alguseks. Aasta jooksul diagnoositi 390 uut juhtumit ning sellega sai alguse pikk võitlus HIV-i leviku vastu, mida pole siiani suudetud kontrolli alla saada. Lisaks lõpetas samal aastal töö Välismaine Eesti Kirjanike Liit, mille liikmed liideti Eesti Kirjanike Liiduga.

AIDS-i ravi nõudvad protestijad sotsiaalministeeriumi ees Foto: Priit Simson

Toompeal korraldati meeleavaldus tööseaduse tühistamise vastu ning õed korraldasid hoiatusstreigi madalate palkade vastu. Toimus ka tulumaksureform ning Venemaa välisministeerium teatas, et Venemaa peab 1920. aastal Eestiga sõlmitud Tartu rahulepingut ametlikult lõpetatuks ja kehtetuks.

Maailmasündmustest võib tähtsaimaks pidada Vladimir Putini valimist Venemaa presidendiks, kes 2017. aasta 12. septembril kuulutati peale Stalinit (kes pidas ametit kokku 10 636 päeva) kõige kauem võimul olnud Vene riigipeaks (6602 päeva). Enne teda kandis seda tiitlit Brežnev, kes oli ametis 6601 päeva.

India rahvaarv tõusis 2000. aastal ühe miljardini, avati Oresundi sild Kopenhaageni ja Malmö vahel ning esimene resideeruv meeskond saabus rahvusvahelisse kosmosejaama. Aasta lõpus suleti Tšornobõli viimane tuumareaktor ning seejärel ka kogu tuumaelektrijaam.



Tshernobõl 2016 Foto: Andres Putting

KULTUUR

Võib öelda, et kultuuriliselt oli 2000. aasta üle keskmise viljakas, kuna ilmus Eesti üks loetuimaid raamatuid, Andrus Kivirähki "Rehepapp ehk November". Kirjaniku käsi oli küljes ka animafilmil "Lotte reis Lõunamaale", millega sai alguse Lotte praeguseks juba väga muljetavaldavaks ehitatud bränd.

Teatrimaailmas lõi laineid Linnateatri etendus "Kuritöö ja Karistus". Lavastaja Elmo Nüganen, Raskolnikovi mänginud Indrek Sammul ning kõrvalosas Pulheria Aleksandrovna Raskolnikovat mänginud Anu Lamp olid kõik Teatriliidu laureaadid.

Lotte Foto: Hendrik Osula

SPORT

Sügisel toimusid Sydney olümpiamängud, kus osales kokku 33 Eesti sportlast. Lõppkokkuvõttes tõid meie sportlased kokku kolm olümpiamedalit - ühe kulla ja kaks pronksmedalit, mille omanikeks vastavalt Erki Nool (kümnevõistlus) ning Aleksei Budõlin ja Indrek Pertelson (judo). Lisaks lõpetasid esikümnes veel ka Kreeka-Rooma maadleja Valeri Nikitin (4. koht) ja sõudja Jüri Jaanson (6.koht).

Erki Nool Foto: Lembitu Peegel

SÜNDMUSED

Meeldejäävaimaks sündmuisteks võib pidada Tallinnas ja Helsingis peetud Eesti-Soome ühislaulupeo kontserte ning Eestis tuuritanud Tina Turnerit, Pet Shop Boysi ja Joe Cockerit. Legendaarset Turnerit käis kuulamas lausa 50 000 kuulajat. Lisaks jõudis Tallinna sadamasse Taanilt kingituseks saadud uus Eesti sõjalaevastiku lipulaev Admiral Pitka.



Tina Turner Eestis Foto: Priit Simson

Toimus ka Sun Dance Music Festival, kus 15.-16. juulini käis Kadrioru lõbustuspargis kümne lavaga 'rahvusvaheline suvepidu'. Tegemist oli tol ajal kõige suurema DJ'de arvu ning mitmekesiseima muusikavalikuga üritus Eestis, kus oli kohal artiste USAst, Venemaalt, Soomest, Lätist, Rootsist ja Inglismaalt.