EV100 nädalat | 2008. aasta öölaulupidu oli üks võimsamaid vabas Eestis!

Laulev revolutsioon on paljude eestlaste jaoks üks võimsamaid, kui mitte kõige meeldejäävam mälestus. Paljud noored, kes aga toona olid kas liiga väikesed või polnud veel sündinudki, said toonastest emotsioonidest aimu aastal 2008, kui Tallinna lauluväljakul toimus öölaulupidu "Märkamisaeg".

"Märkamisaeg" oli üks Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta tagasivaatav kontserte, kus astusid lisaks 3000 koorilauljale üles Metsatöll, RAM, Voldemar Kuslap, Koit Toome, Lenna Kuurmaa, vennad Johansonid, Peeter Volkonski, Ivo Linna, Tõnis Mägi, Chalice ja paljud teised. Lauldi nii regilaule kui ka koorilaule, isamaalisi rahvalemmikuid ning kaasaegseid palasid. Lauluväljak oli servast servani inimesi täis, lehvisid tuhanded Eesti lipud ning lendlesid sajad sinised ja valged õhupallid.

Märkamisaeg 76

Kuigi rahvas kritiseeris väheste ühislaulude arvu kavas, siis seda enam hinnati Tõnis Mägi "Koitu", mida ka rahva palaval soovil taasesitati. "Mitte keegi ei võida meid, kui me oleme niimoodi koos. Mitte keegi! Ainult niimoodi me oleme tugevad. Ärge unustage seda, sõbrad!" lausus tuhandete inimeste ovatsioonide saatel lavale tagasi tulnud Tõnis Mägi.

Tund pärast keskööd esines riigipea Toomas Hendrik Ilves kõnega, rääkides vabadusest, selle hindamisest aga ka hoolivusest ning sõpruse tähtsusest: "Tänase öölaulupeo nimeks on „Märkamisaeg“ ja meid kõiki palutakse endalt küsida – millal Sa viimati märkasid, et Eesti on vaba?/.../ Vabadus – nii riigi kui inimeste vabadus – vajab hoidmist ja kaitsmist iga päev. Vabadus ootab meilt maailma sündmuste märkamist. /.../ Et püsiks inimeste vabadus, peame märkama enda kaasteelisi. “Kuidas sul läheb?” “Kas ma saan sinu heaks midagi teha?” Need hoolivad, igapäevased küsimused kõlagu sagedamini kui seni. /.../ Me tahame, et Eesti riik jääks püsima. Me saame sellega hakkama. Me oleme tugevad, kui hoiame ühte."

Peol rõõmustati üheskoos ka Gerd Kanteri olümpiakulla üle. Mitmed esinejad tänasid Kanterit võimsa elamuse eest ning tema vägitegu põimiti isegi laulusõnadesse.

Öölaulupidu FOTO: KRISTO NURMIS