Eestil ei ole ainult võimas laulupidu, vaid ka ere Eurovisioni triumf

Äratundmine, et Eestit võetakse võrdsena – nüüd olemegi Euroopas! –, tekkis kohe pärast seda, kui Euroopa hääletas eestlaste laulu „Everybody” 2001. aastal Taanis Kopenhaagenis võitjaks. Milline üllatus! Ja milline rõõm! Olla 23 maa seas parim ja esitada oma laulu kaks korda 200 miljoni vaataja ees – see kõlas liiga uskumatult, et olla tõsi.