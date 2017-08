Eesti on lõpuks vaba! Päriselt!

„Lugupeetud ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest? Palun hääletada! Vaja on 53 häält.

[...] Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikuid ei ole. Otsus on vastu võetud.”

Neile Ülo Nugise sõnadele järgnes Toompea saalis aplaus. Otsus riiklikust iseseisvusest oli 20. augustil kell 23.02 vastu võetud. Tänapäeval võib see tunduda imelihtne – otsus ja hääletamine –, kuid toona olid taustal ärevad putšipäevad, mitu aastat Nõukogude Liidu nõrgenemist ja Eestis tekkinud iseseisvussoov.