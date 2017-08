Baltlaste vabadusiha kulmineerus suurejoonelise Balti ketiga

Balti ketis lehvisid uhkelt sinimustvalged. 24. veebruaril lehvis Eesti rahvuslipp uhkelt ka Pika Hermanni tornis. Foto: Tartu linnamuuseum

Kas sina seisid Balti ketis? See testküsimus esitatakse ikka vahel inimestele, kes on sündinud enne 1990. aastaid, et tuvastada, kui õige eestlasega on tegemist.