„Ärge muretsege, te ei lähe sõtta, te lähete Tšernobõli!”

Info Tšernobõli katastroofi ja selle mõju kohta oli Nõukogude Liidus olematu. Tiit Made on meenutanud, et esimesed teated tulid hoopis teistest riikidest ja liidusiseselt loeti Kesktelevisiooni õhtuses uudistesaates „Vremja” ette vaid 20 sekundi jagu TASS-i infot, et Tšernobõli tuumajaamas on olnud „õnnetu juhtum” ja üks reaktor on saanud vigastada. Teatati, et asja uurimiseks on moodustatud valitsuskomisjon. See oligi kõik.

„Järgmisel päeval, kui tegin kommentaari telesaatele „Aktuaalne kaamera” ja olin näinud eelmise õhtu soomlaste erisaadet, polnud samuti luba sellest rääkida. Informatsiooni oli aga lääne meedialgi vähe ja seetõttu vähe ka Eesti Raadios. Rahva hulgas Tšernobõli tuumakatastroofi uudis juba levis. Eesti ajakirjandus vaikis täpselt niikaua, kuni vaikis üleliiduline kommunistlik press ja kehtis Kremli käsk suu pidada,” on Made meenutanud.

Inimesi prooviti kõikjal rahustada: 1. mail peeti maipidustusi, näitamaks, et kõik on korras. Näidati ka kaadreid Tšernobolist mõnesaja kilomeetri kaugusel asuvast Kiievist – päike paistis ja tänavad olid täis rõõmsaid inimesi. Vaid vilksamisi kaadris olnud vipitribüünil valitses tühjus – need, kellel oli kiirguse kohta adekvaatset infot, teadsid sellest hoiduda.