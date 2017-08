1982 | Kuidas India peaminister Indira Gandhi Eestis "maailma ilusaimat ooperit" kuulas

India peaministri Indira Gandhi visiit Eestisse 1982. aastal. Gandhi vestlemas EKP KK I sekreäri Karl Vainoga. Paremalt esimene Arnold Green. Eesti Ajaloomuuseum

India poliitika on suurriigile omaselt kirju, kuid üks pidepunkt on seal juba pikalt paigal olnud. Nehru-Gandide poliitperekonnas on võimu antud edasi väga süstemaatiliselt - isale järgnes tütar, tütrele poeg, pojale naine ja naisele lapsed. Perekonna esindajad jõudsid 35 aastat tagasi ka Eestit külastada.