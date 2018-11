130 e-poodi pakuvad 24 h soodustusi!

E-esmaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu korraldatav suur veebiostlemise päev, kus erinevad poed teevad ööpäeva jooksul sooduspakkumisi.

Kampaania algab 12. novembril kell 00.00 ning on üleval täpselt 24 tundi. Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuhi Tõnu Väädi sõnul said osalevad e-poed eelmisel kampaaniapäeval üle 50 000 unikaalse külastuse, pea miljoni euro eest müüki ning mitmed kauplejad, kes tegid tõesti korraliku soodustuse, müüsid hästi.

Novembrikuu eesmärk on kaasata kampaania käigus minimaalselt 75 000 unikaalset külastajat, mis võib tähendada, et paremad pakkumised võivad kiirelt läbi müüa. Seega tasub reklaame ja kampaanialehte 12. novembril aegsasti vaadata ning miks mitte ka mõni suurem planeeritud ost mõned päevad edasi lükata ja kiigata 12. novembril E-esmaspäeva pakkumisi.

E-esmaspäev toimub kaheksandat korda. E-poodide registreerimine kampaaniaga liitumiseks on avatud 6. novembrini aadressil www.e-smaspaev.ee.

Samamoodi tasub see aadress salvestada ostuhuvilisel ja teha kalendrisse 12. novembri peale märge ning jälgida reklaame. Juba praeguseks on end registreerinud 130 e-poodi, kes on lubanud pakkuda sel päeval oma keskkondades 20–50% soodustusi.

E-esmaspäeva korraldati esimest korda 10. novembril 2014 ning see on toimunud iga aasta novembri ja mai teisel esmaspäeval. E-esmaspäeva koostööparner on Delfi, kes hoiab ettevõtmisel silma peal ja edastab ka rohkem infot pakkumistest.

Kellel asja vastu rohkem huvi, võib oma küsimused saata otse Eesti E-kaubanduse Liitu Tõnu Väädile meiliaadressil info@e-kaubanduseliit.ee.