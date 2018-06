Wikimedia Eesti: internetti on vaja kaitsta plaanis oleva lingimaksu ja automatiseeritud tsensuuri eest

Meeleavaldus valeliku poliitika vastu Tallinnas Foto: Ahto Sooaru

Wikimedia Eesti blogis kirjutatakse, et taas üritab Euroopa Komisjon Internetti autoriõiguste muudatustega tsenseerida: näiteks on muudatuste seas ettepanek allutada Internet automatiseeritud tsensuurile ning samuti on plaanis luua lingimaks ajakirjandusväljaannetele.