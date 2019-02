VIDEO | Spordiliiga NBA näitas nutisärki, mille numbrit ja nime saab äpist muuta

Silver näitas tulevikusärki Tähtede mängu nädalavahetuse raames toimunud tehnoloogiakonverentsil, kus näidati, milline võiks spordiliiga tulevik olla aastal 2038. Särgil on spetsiaalne süsteem, mis lubab kasutajal telefonirakenduse abiga muuta seljal olevat nime ja numbrit, juhuks kui oled oma varasemas lemmikmängijas pettunud või oled mõne uue fännatava leidnud.

NBA juht ei täpsustanud kahjuks, millise tehnoloogia abil särk toimib, kuid tegemist on hea lahendusega just näiteks Euroopa fännide jaoks, kelle puhul konkreetse linna või piirkonna meeskonna fännamine ei ole oluline, vaid huvi pakuvad just sümpaatsed mängijad. Hetkel on aga tegemist vaid kontseptsärgiga, mida lähiajal poelettidelt otsida ei tasu.

Adam Silver unveils the NBA jersey of the future. pic.twitter.com/h5GePOwOjx — NBA (@NBA) February 15, 2019

Lisaks nutisärgile tutvustati tehnoloogiakonverentsil teisi tulevikutehnoloogiaid - näiteks saab tulevikus NBA mängudele näotuvastustehnoloogia abil, samuti näidati näiteks hologramm-maskotte ning eri tehnoloogiaid, mis võimaldaks tulevikus mängukogemust vaatajate jaoks personaalsemaks muuta.