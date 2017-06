VIDEO | Närvikõdi ja vaimset võhma: vaata, milline näeb välja virtuaalsportlase "trenn"

Saage tuttavaks: Eddy, ZiCdaMASTA ja midy. Nad kuuluvad ühendusse Boom eSports ja rihivad tulistamismängus Overwatch Euroopa meistrite ridadesse.

Panused on suured. Ühe uuringu kohaselt ennustatakse sel aastal e-spordist globaalset tulu üle 600 miljoni euro. Paraku ei kuulu Eesti nende 46 riigi hulka, mis on virtuaalsporti ametliku spordialana tunnistanud ja organiseeritud tegevus on seega mõneti keeruline. Ometi on poistel järjekindlust ja treenitakse täisproffide kombel.

Vaata videost, milline näeb välja virtuaalsportlase "trenn".