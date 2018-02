Vene ohvitseridele jagati välja kodumaised kaitstud sidekanaliga mobiiltelefonid

Venemaa kõrgematele sõjaväelastele, kellel on ligipääs „erilise tähtsusega” dokumentidele, jagati kätte kodumaised kaitstud mobiiltelefonid M-663S Atlas, mis maksavad 115 000 rubla (1650 eurot) tükk, teatas kaitseministeerium ajalehe Izvestija vahendusel.

Teates öeldakse, et telefonid anti ohvitseridele kätte 2017. aasta lõpus. Need mobiiltelefonid võimaldavad helistada tsiviilvõrkude kaudu, sealhulgas välismaal, sõjaväelise kommunikatsiooni šifreeritud liinidele. Kaitseministeeriumi teatel on selliste kõnede maksumus aastas 24 miljonit rubla (344 000 eurot).

M-633S Atlast toodab Venemaa riiklik ettevõte Nautšno-Tehnitšeski Tsentr Atlas. Telefon on kokku pandud Vene komponentidest ja sellel on ka kodumaine operatsioonisüsteem. M-633S on tsiviiltelefoni SMP-ATLAS/2 modifitseeritud mudel. Sõjaväetelefon on kaitstud füüsilise jõu vastu ning sellel on metallist ja plastikust korpus safiirklaasi ja löögivastase kummeeritud kattega. Ekraan on värviline ja sisse on ehitatud MP3 mängija. Telefon kaalub 130 grammi. Telefone toodetakse umbes sada tükki aastas ja kõik need pannakse kokku käsitsi.

Šifreeritud on ainult häälside, SMS-idele ja muule infoedastusele see ei laiene.