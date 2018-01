Vajutati vale nuppu: Hawaiil antud raketihäire põhjustas lihtne inimlik eksitus

Üleeile hommikul saadeti kõigile Hawaii elanikele häiresõnum, mille sisuks oli, et saarestikku on peagi tabamas raketirünnak. Nagu hiljem selgus, oli tegu eksikombel välja saadetud signaaliga, mille taga tegelikku ohtu polnud. Nüüd on täpsemalt selgunud, mis ehmatava juhtumi põhjustas.

Hawaii hädaolukordade haldamise keskusest teatati, et kogu üleeilse paanika põhjustas see, et üks töötaja vajutas sõna otseses mõttes valet nuppu. Keskuses oli kavas plaaniline harjutus, ent üks uues vahetuses tööle tulnud inimene valis õppuse raames sõnumi välja saatmiseks vale vormingu. Selle asemel, et saata raketirünnaku hoiatus laiali ainult asutusesiseselt, nagu oleks pidanud, valis ta vormingu, millega saadetakse sõnum tervele saarele. Tõsi, süsteem küsis töötajalt veel ka kinnitust, kas ta ikka tahab sõnumi välja saata. Too vajutas jah-nupule.

Ja seeläbi läkski nii, et hoiatussõnum, mille sisuks oli "otsige kohe varju, rakett on tulekul, tegemist ei ole õppusega" (ingl k BALLISTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII. SEEK IMMEDIATE SHELTER. THIS IS NOT A DRILL) saadetigi saarestiku elanikele, puhkajatele ja meediasse. Puhkes paanika, paljud inimesed pagesid keldritesse, juhiti sõjaväeangaaridesse ning mõned ronisid ka lihtsalt kohvikulaudade alla.

Et prohmakat veel kehvemaks teha, selgus, et keskuses polnud välja töötatud valehäiresõnumi vormi, mille oleks saanud kohe pärast eksitavat sõnumit kõigile elanikele laiali saata, et neid rahustada. Seetõttu kulus tervelt 38 minutit selleks, et välja saata järgmine teade, milles öeldi, et tegemist oli eksitusega. Esimene info selle kohta, et tegu on valehäirega, jõudis avalikkuseni hoopis läbi Twitteri.

Nagu asutuse administraator Vern Miyagi ütles, on nüüd valehäiresõnumi vorm välja töötatud. Töötaja, kelle eksimus terve saarestiku ärevile ajas, sai noomituse ning paigutati ümber teise ametisse. Sulge sappa ta ei saanud, kinnitas Miyagi CNNile. Lisaks vabandas juhtunu pärast elanike ees ka Hawaii kuberner David Ige, kes ütles, et juhtunu oli "täiesti lubamatu".

Hawaiil on raketirünnak õrn teema, kuna USA ja praktiliselt terve muu maailmaga vaenujalal oleva Põhja-Korea ballistilised raketid peaksid saarteni välja lendama.