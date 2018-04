Uus Hiina pere Eesti turul – Huawei P20, P20 Pro ja P20 Lite

Kevade saabumine märgib Hiina tehnoloogilise invasiooni jätkumist. Sedapuhku on Huawei välja tulnud uhiuute P-seeria telefonidega P20, P20 Pro ning P20 Lite. Vaatame, mis on nendes telefonides sedavõrd erilist, et Huawei hüppas P8, P9, P10 loetelu pealt järsku P20-ni.

Põhjus, miks me ei näe turul telefoni Huawei P11, on üpris proosaline. Huawei soovis 10-lt kohe 20 peale üle kolides näidata, kuivõrd suure tehnoloogilise arenguga nad ikkagi hakkama saanud on. Aga telefonidest endist, kategooriate kaupa. Sedapuhku pole võitjat aus välja kuulutada, kuna kõik pere liikmed võistlevad erinevates hinnaklassides.

Kergitame kulmu!

iPhone X, iPhone X, iPhone X. Vähemalt see karjus mul kuklas kui ma esmakordselt telefonid kätte võtsin. No peaaegu et identsed! P20 pere kõigil liikmetel on ekraani ülemises otsas Apple’i eelmise aasta tippmudelist tuntud sälk ehk kulm. Mõnele meeldib, mõnele mitte. Kulmu sees on igatahes suur kõlar ning suur esikaamera (P20 Pro puhul lausa 24 MP, f/2.0). Kõigi kolme telefoni puhul peaks kasutajaid rõõmustama võimalus kulm ära peita. Kiire käik seadetes ning kulm kaob!

Huawei P20

Ekraanid on kõigil kolmel suured: Prol 6,1 ning P20 ja Litel 5,8 tolli. Käes tundub P20 Pro ehk sutsu liiga suur. Vähemalt ühe käega kasutamise jaoks. Teised kaks on juba käepärasemad. P20 Prol on ainsana AMOLED ekraan, mis tähendab paremaid värve ning kaaslastest eredamat ekraani. Samas on IPS ekraaniga P20 oma suuremast vennast pikslitihedam. Nimelt on P20 ja P20 Pro ekraanide resolutsioonid identsed (1080x2240 px).

Huawei P20 Lite

Välimuse poolest on P20 ning P20 Pro pigem ühte nägu ning väikevend P20 Lite on natuke omanäoline. Esimesed kaks on kroomitud servadega, identse värvivalikuga, üleni klaasist ning esiküljel asetseva kodunupuga, mis on ühtlasi ka sõrmejäljeluger. Lite puhul on esikülg puhtam, kuna sõrmejäljeluger on paigutatud telefoni tagaküljele. Seega eest vaadates on minu silmis P20 Lite isegi kõige ilusam. Tagant piiludes on aga raske vastu saada P20 Pro ilule. Üldpildis on terve pere väga ilus. See on ka mõistetav, kuna telefonide disainimisel ammutatakse inspiratsiooni Apple’ilt.

Huawei P20, Pro ja Lite

Pilk kapoti alla

Huaweil on tobe harjumus panna telefoni äppe, mida sa nende arvates kohe kindlasti võiksid tahta ja kasutada. Mulle see ei meeldi. Mul ei ole vaja, et uue telefoni ostu puhul mind kohe Booking.com, Netflix või eBay juba ees ootaks. Jah, ma uninstallin nad ning vabanen probleemist, aga tüütu on see sellegipoolest. Vähemalt uus Samsung S9 andis seadistamise ajal valida, kas ma soovin kõiki neid Samsungi enda äppe installida või mitte.

Rammu ehk RAMi on P20 Prol 6 GB ning kahel väiksemal mudelil 4 GB. Testiks püüdsin võimalikult paljude äppide vahel rööprähelda ning mitte ükski telefon ei jäänud oma tööga hätta. Sisemälu on kahele suuremale sõsarale rohkem lubatud: 128 GB vs Lite’i 64 GB. Samas on Lite neist ainus, kes lubab lisada välise mälukaardi (kuni 256 GB). Seega on paradoksaalsel kombel võimalik just P20 Lite’st teha parima mahutavusega telefon. Samas on 128 GB tavakasutajale rohkem kui piisav (sellest ca 10 GB on telefoni enda poolt hõivatud). Sama palju mälu kui minu läpakal!

Protsessorite poolest on sarnase sisuga P20 Pro ning P20 selgelt võimekamad kui P20 Lite.

Kui head on kaamerad ja vastupidavad akud, saad teada siit.