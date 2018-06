Tehisintellekt mängis läbi 100 000 jalgpalli MM-i ja leidis kõige tõenäolisema võitja - aga nende eelisseis on napp

Varasemaid MM-e analüüsides leidsid teadlased, et on palju faktoreid, mis meeskondade käekäiku mõjutavad. Mõned rohkem (näiteks see, kui palju Meistrite Liigas mänginud pallureid tiimis on) ja mõned vähem (näiteks peatreeneri rahvus). Ka selliseid andmeid kasutati nüüd tehtud prognoosis ära. Lisaks arvestati koondiste võimaluste hindamisel veel riikide SKT-d, rahvaarvu ja muud.

„Analüüsides võiduvõimalusi selle eeldusel, et meeskonnad on play-offidesse jõudnud, tuleb välja, et Hispaania on Saksamaaga võrreldes kerge favoriit, peamiselt seetõttu, et sakslastel on nendega võrreldes suurem võimalus juba kaheksandikfinaalis välja kukkuda,“ kirjutavad teadlased Dortmundi ja Müncheni tehnikaülikoolidest ja Belgiast Ghenti ülikoolist, kes üheskoos tehisintellekti ennustama panid.

Statistika töötlemiseks kasutati kolme tehnikat: Poissoni regressiooni (see tõlgendab ja kaalub paljusid erinevaid muutujaid), järjestusmeetodit (selles hinnati iga meeskonna hetketugevust) ja nn juhusliku metsa meetodit, mis on MM-i jaoks teadlaste sõnul kõige sobivam. Juhusliku metsa meetod on masinõppemeetod, mis kaardistab ja prognoosib ühest algotsusest tulenevaid võimalikke stsenaariume ja neist omakorda hargnevaid järgmisi arenguid – just nagu asjad ka MM-i väljakukkumismängude ringis käivad.

Terve nimistu kõigi meeskondade võiduvõimalustest. Ekraanitõmmis: Vice/Motherboard

Kui eile alanud MM-finaalturniir 100 000 korda võimalikult täpseks timmitud mudelitest läbi jooksutati, leiti, nagu öeldud, et suurim võimalus võita on Hispaanial – 17,8 protsenti. Saksamaa on teine – 17,1%, Brasiilia kolmas (12,3%), Prantsusmaa neljas (11,2%) ja Belgia viies (10,4%). Eilses avamängus Venemaa vastu viieväravalises kaotuses hävinud Saudi Araabia võimalust finaali jõuda hinnati praktiliselt nulliga.

Kui aga Saksamaa jõuab veerandfinaali, on nende võimalus võita juba Hispaaniaga samaväärne, leidis tehisintellekt.

Kõik selle ennustusega ei nõustu: Goldman Sachsi tehisintellekt leidis, et võitjaks tuleb hoopis Brasiilia. Saksa-Belgia uurimuse leiab SIIT.