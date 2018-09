ROK-i boss: vägivaldsed videomängud ei tule olümpiamängudel kõne allagi

Bach ütles intervjuus AP-le, et vägivaldsed mängud lähevad vastuollu olümpiamängude põhiväärtustega. Irooniline on see, et samal ajal on Bach ise vehklemise alal olümpiavõitja. Vehklemine on välja kasvanud mõõgavõitlusest, mis on vägivaldne tegevus, samuti on olümpiamängude osaks näiteks poks ja teised võitluskunstid, kuid selle koha pealt Bach probleemi ei näe - tema sõnul on võitlussport vägivalla tsiviliseeritud väljendus, mängudes aga toimub animeeritud vastaste tapmine.

Arvestades, et mitmed populaarsed võistlusmängud sisaldavad suuremal või vähemal määral vägivalda (CS:GO, DoTA, League of Legends, PUBG, Fortnite jne), siis saab olema raske leida mänge, mida olümpiamängudel mängida sobiks. Sisuliselt jäävadki võistluslikest mängudest üle vaid spordimängud, kuid spordivõistlustel spordimängude mängimine ei oleks ilmselt väga populaarne.

Samal ajal ei ole ilmselt suure osa e-spordi fännide jaoks tegemist suure probleemiga - kuna paljudel suurtel mängudel on juba oma spetsiaalsed e-spordi liigad, millel on sadu tuhandeid vaatajaid, ei häiri mängude olümpiamängude kavast kõrvale jätmine ilmselt mitte kedagi. Küll aga oleks sellel sümboolne tähendus, kuna näitaks, et ROK tunnistab e-sporti kui päris spordiala.