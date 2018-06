Pühapäeval muutub ID-kaardi abiliini number

Kasutajatoe uus lepingupartner Tieto Estonia on kaua pakkunud tehnilist kasutajatuge Eesti ja Skandinaavia suurklientidele. Tegevjuht Anneli Heinsoo sõnul on Tieto meeskond rahvusvaheline, mitmekeelne ja kogenud. „Mul on väga hea meel, et Tieto Estonia saab anda oma panuse Eesti ID-kaardi arengusse,“ ütles Heinsoo.