OTSEPILT | Kultuurikatlas toimub digitaalvaldkonna tippkohtumine Tallinn Digital Summit

Avasessioonil kõnelevad Google’i tehisintellekti uuringute juht Greg Corrado ja uuringutega tegeleva vabaühenduse OpenAI strateegiajuht Jack Clark.

Maailmatasemel mõttekojad, kes on ka tippkohtumise teaduspartnerid - The McKinsey Global Institute, The Lisbon Council, Centre for Public Impact ja European Centre for International Political Economy - esitavad Tallinnas esmakordselt tehisintellekti ja globaalse andmekaubanduse teemalisi mõttepabereid ja värskeid uuringutulemusi.

The McKinsey Global Institute’i juht James Manyika esitleb värske uurimistöö tulemusi tehisintellekti mõjust majandusele, ühiskonnale ja tööjõuturu väljakutsetele tulevikus. Samuti esitleb ta osalejatele prognoose, kuidas tehisintellekt tulevikus tööturgu mõjutab ning kuidas riigid peaksid sellega kohanemiseks ette valmistuma.