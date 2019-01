Nike'i isesiduvad kossuketsid on kohal ning ka juba tuleristsed saanud

Isesiduvate jalanõude kõige tähelepanuväärsem kujutamine on ilmselt filmis "Tagasi tulevikku II" (Back to the Future II), kus näidati Nike Mag-i nime kandvat tossumudelit. Mitmed ketsifännid on kindlasti lapsena filmi vaadanud ja mõelnud, et tulevikus ongi päriselt sellised tossud.

Nüüd on see tulevik kätte jõudmas - kuigi Nike tutvustas esimesi isesiduvaid tosse 2016. aastal (Nike Hyperadapt 1.0), ei olnud toona tegemist laiatarbekaubaga - ketsipaari eest tuli välja käia 720 dollarit, mis on ilmselgelt enamik inimeste jaoks liiga palju.

Nike'i värske kossukets Adapt BB on aga oluliselt mõistlikuma hinnaga - tossud saab endale juba 350 dollari eest, ehk üle poole odavamalt, kui alles paar aastat tagasi. See viitab, et ehk on paari aasta pärast hind juba tavatossudega võrreldav.

Mida aga tossud endast tehnoloogia poolest kujutavad? Tossudel on juhtmevaba laadimine, mis tagab, et ketsides peituv aku tühjaks ei saaks. Nike'i hinnangul saab ühe laadimisega tosse kanda vähemalt kaks nädalat. Tosse proovinud ajakirjanike hinnangul ei tee tossudes peituv aku ja valgussüsteem tosse kuidagiviisi raskemaks või ebamugavamaks.