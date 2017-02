Müncheni linnavalitsuse tuhandetel arvutitel jooksis aastaid Linux, ent nüüd on ametnike mõõt täis

Selgub, et ei ole kerge suurt organisatsiooni alternatiivsele opsüsteemile üle viia. Saksamaa suuruselt kolmanda linna Müncheni raad tekitas aastal 2003 elevust, kui teatas, et on plaan kogu oma arvutipargil hakata hakata kasutama Linuxit ja LibreOffice`i. Pärast eksperimentaalaastaid paistab nüüd aga, et eespool sinetab siiski tulevik nimega Windows 10.

Üleminek LiMuxile (see on spetsiaalselt Müncheni jaoks välja arendatud opsüsteem) ja LibreOffice`ile toimus alles kümme aastat pärast plaani väljakuulutamist ehk aastal 2013. Kokku liideti platvormiga 15 000 arvutit. ZDNet teatab, et linnavalitsuse administratiiv- ja personalikomitee tahab, et kõik aastaks 2020 jälle Windows 10 opsüsteemil põhinevale kübertaristule tagasi läheks. Kujutelm vabavaralisest suurlinnavalitsusest on haihtumas.

LiMuxiga hakkasid hädad pihta üsna varsti pärast üleminekut. Kaevati eeskätt ühilduvusprobleemide üle. Inimressursside osakond on iseäranis palju nurisenud, tuues eraldi välja, et Oracle`i (maailma suuruselt teine tarkvaratootja Microsofti järel) ja SAP (saksa ettevõtlustarkvarafirma) programmid ei jookse nii, nagu peaks ja nende õigeks toimimiseks oleks Windowsi vaja. Veel nuriseti, et LiMuxiga ei näe korralikult PDF-faile.

Lisaks valiti aastal 2014 linnapeaks Microsofti pooldaja Dieter Reiter ning LiMuxi pikema tuleviku kohale hõljusid täiendavad tumedad pilved. Reiter tellis Microsofti partnerfirmalt Accenture`ilt raporti olukorra kohta ning nood teatasid, et töötajatele peaks andma võimaluse valida Windowsi/Office`i ja LiMuxi/LibreOffice`i vahel.

Free Software Foundation Europe`i juht Matthias Kirchner ütleb, et probleemide taga pole mitte vabavara, vaid kehv juhtimine ja korraldustöö. Tema hinnangul on paljud probleemid põhjustatud sellest, et tarkvarast kasutatakse vananenud versioone ja puuduliku organiseerimistöö tõttu ei uuendata neid piisavalt kiiresti.

Igatahes ongi nüüd käes olukord, kus homme ehk kolmapäeval otsustatakse, kas anda töötajatele võimalus valida üleminek teisele operatsioonisüsteemile ehk siis suure tõenäosusega naasta Windowsi platvormile.