Levikom toob turule eakatele ja puuetega inimestele suunatud sidepaketi

Põldsammi sõnul on Seeniorpaketi loomise eesmärgiks toetada vanemaealisi ja erivajadustega inimesi, võimaldades neile ülikiiret internetti ja kaasaegsed televisiooni, mis on oluliseks eelduseks nende elukorralduslike küsimuste lahendamisel, sealhulgas sotsiaalse isoleerituse vältimisel ja erinevate praktiliste küsimuste lahendamisel, kui inimese liikuvus on vähenenud. Samuti soodustab see elukestvat õpet ja osasaamist kultuurist.

Põldsamm ütles, et on lahendus peamiselt suunatud äärelinnadesse ja maapiirkondadesse, kuhu valguskaabli paigaldamine võib olla ülikallis ning muude üle-õhu lahenduste võimalused või kvaliteet jätab soovida.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees Andres Ergma peab vanemaealiste internetiühendust möödapääsmatuks, eriti maapiirkondades muuhulgas kohalike omavalitsustega suhtlemisel. “Teatud määral on tegemist nn. sunddigitaliseerimise tendentsiga, kuna vahetu kontakt uute omavalitsustega on kehvade transporditingimuste tõttu raskendatud ning samuti posti- ja pangakontorite sulgemise tõttu on internetiühendus tänasel päeval eluliselt vajalik,” sõnas ta. Ta lisas, et tingimustes, kus kasutatud arvuteid on võimalik soodsalt saada, muutub internetiühenduse hind pensionäride jaoks tähtsaks komponendiks otsuste tegemisel ning neile suunatud eripaketid on seetõttu teretulnud.

Seeniorpakett maksab 9,90€ kuus ning selles sisaldub kiire ja stabiilne 20 Mbit/s interneti püsiühendus ja 26 telekanalit, sh 12 Eesti kanalit ning lisaks laste-, spordi-, ja regionaalsed kanalid ning looduskaamerad ja HD kanalid.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil.