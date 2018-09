Küberrünnak Facebookis: 50 miljonit kontot rünnaku all

Viga, mis avastati juba teisipäeval, võimaldas küberründajatel üle võtta Facebooki kasutajaid. Uudise avaldamisel kukkusid ettevõtte aktsiad 2,8%.

"Uurimine on veel varajases staadiumis. Ent on selge, et ründajad kuritarvitasid Facebooki nõrka kohta "View As" funktsiooni koodis, mis võimaldas inimestel vaadata, kuidas nende oma profiil paistab kellelegi teisele. Nad [ründajad] said selle abil varastada Facebooki ligipääsuandmed ning nii üle võtta inimeste kontod," kirjutas Facebooki tootejuhi asetäitja Guy Rosen ettevõtte ametlikus teadaandes.

Facebooki sõnul on viga parandatud ning ajutiselt peatatud rünnaku alla langenud View As funktsioon. Muudatuste tulemusena logiti täna 90 miljonit Facebooki kasutajat oma kontodest välja, kuhu nad pidid uuesti kõikidest seadmetest sisse minnes sisestama oma parooli.