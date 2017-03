Küberkartus: Taani parlamendiliikmed jätsid Venemaale sõites kõik nutiseadmed sootuks koju

Täpsemalt oli tegu oli Taani parlamendi välispoliitika komiteega, teatab Reuters. Et nutifonid, tahvlid ja arvutid jäeti maha, selgub poliitikute isiklikelt sotsiaalmeedia kontodelt.

"Head aega, nutitelefon," kirjutas endine välisminister Martin Lidegaard oma Facebooki lehel. "Oleme teel Venemaale ja meile anti nõu turvakaalutlustel mitte ühtegi nutiseadet kaasa võtta."

Sotsiaaldemokraat Nick Haekkerup kirjutas sama, öeldes, et peab nädal aega ilma internetiühenduse, e-kirjade ja sotsiaalmeediata hakkama saama.

Võib eeldada, et nõuanne lähtub Taani kaitseministeeriumi küberturvalisuse osakonna eelmisel kuul avalikustatud raportist. Seal öeldi, et riigi ministeeriume rünnati aastatel 2015 ja 2016 korduvalt ja rünnakute taga oli välismaine, riiklikult toetatud häkkerite rühmitus. Raportis ei täpsustatud, missuguse riigiga oli tegu, ent selles kirjutati, et Venemaal ja Hiinal on ulatuslik võimekus küberspionaažiga tegelemiseks. Raporti järgi on küberrünnakute oht Taani võimuorganitele ja firmadele jätkuvalt väga kõrge.

Mäletatavasti väitasid USA luureagentuurid mullu, et Venemaa toetatud häkkerid murdsid sisse ja levitasid demokraatide e-kirju, et presidendivalimisi vabariiklaste kandidaadi Donald Trumpi kasuks kallutada. Venemaa on need süüdistused tagasi lükanud.