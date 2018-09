Krüptobuum on jälle tulemas? Google muutus krüptovahendajate suhtes oluliselt leebemaks

Samas ei saa iga krüptovaluutadega tegelev firma koheselt reklaami kokku ostma hakata, vahendab Cointelegraph. Google'i sõnul peavad reklaamijad olema Google'i poolt sertifitseeritud, kandideerimine sertifikaadi saamiseks hakkab oktoobrikuust.

Google blokeeris kõik krüptofirmad oma platvormilt alates selle aasta märtsist, mis tõi kaasa mitmete krüptoettevõtete pahameele, kes ütlesid, et selline reklaamide blokeerimine on nened suhtes ebaaus. Google ise viitas toona, et eesmärgiks on kaitsta oma teenuste kasutajaid erinevate petuskeemide eest.

Ka mitmed teised sotsiaalmeediaettevõtted on krüptovaluutareklaamid oma platvormil ära keelanud - Facebook näiteks keelas samuti kõik krüptoreklaamid ära, kuid praeguseks võtab uuesti lõdvemalt ning on hetkel keelanud vaid ICO-d, ehk müntide esmarahastuse. Nüüd on sama teed läinud ka Google.

Google'i üks loojatest, Sergei Brin, on varem öelnud, et tegeleb ka ise krüptorahaga - mees kaevandab populaarset krüptovaluutat Ethereum.