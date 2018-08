Kas hiiglane on hääbumas? Samsung kaalub kehvade müügitulemuste tõttu Hiinas tehase sulgemist

"Nutiseadmete turg on hetkel raskustes, kuna selle kasv on pidurdunud," ütles Samsung teates meediaagentuurile. "Samsungi Tianjini tehas üritab keskenduda sellisele tegevusele, mis suurendaks konkurentsivõimet ja efektiivsust." Samas rõhutab telefonitootja, et mingit otsust, kuidas Tianjini tehase majandusliku mõttekust parandada, ei ole veel tehtud.

Hiinas tehase sulgemine oleks loogiline valik, arvestades, et alles viis aastat tagasi omas Samsung umbes viiendikku Hiina turust, kuid tänaseks ei ole Lõuna-Korea tehnoloogiahiiul Hiina telefonitootjate tõusu tõttu enam isegi üht protsenti turuosast. Arvestades Hiina telefonide hindasid ning nende konkurentsivõimelist hinna-kvaliteedi suhet, ei suudeta turgu tõenäoliselt lähiajal tagasi vallutada.