Kas Apple'ist saab esimene triljoni dollari ettevõte või napsab keegi teine tiitli nina eest ära?

Kas Apple'is saab esimene triljoni dollari ettevõte? Praegu on ta sellele igatahes kõige lähemal.

Investorid ja finantseksperdid on peaaegu kindlad, et alanud 2018. aastal saavutab esimene ettevõte börsil vähemalt ühe triljoni dollari suuruse väärtuse, kui tehnoloogiavalla aktsiate hinnad jätkuvalt edasi kerkivad, kirjutab The Guardian.

Amazon, Google, Microsoft, Apple, Facebook – milline neist internetihiidudest saab tänavu kaasaja edukaimaks ettevõtteks ja ületab esimesena maagilise triljoni dollari piiri?

Võidujooksu juhib praegu Apple, mille väärtus oli teisipäeval 869 miljardit dollarit. Ettevõtte väärtus oli veelgi kõrgem novembri alguses (904 miljardit dollarit), kui suurema tõuke aktsiahinna tõusule andis uue iPhone X'i edu.

Apple'il on nüüd vaja vaid 15% aktsiahinna tõusu, et triljoni dollarini jõuda, aastaga on ettevõtte aktsiahind kerkinud koguni 47%. Eriti usub ettevõtte edusse USA investeerimis ajakiri Barrons, mille eksperdid kuulutasid: Apple'i tõusu tipp ei ole veel kaugeltki käes.

Kõige tihedamalt astub Apple'ile kandadele Google'i emafirma Alphabet, mille väärtuseks hinnatakse 729 miljardit dollarit. Järgnevad ise millenniumi eel 900 miljardi dollarini jõudud Microsoft (664 miljardit dollarit), Amazon (566 miljardit dollarit) ja Facebook (520 miljardit dollarit).

"Et leida teist nii domineerivat ettevõtet, peab minema tagasi Rockefelleri ja Standard Oil aega," ütles Apple'i kohta investeerimispankur David Rolfe Barronsile, tuues paralleeli 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses monopoliseisus ärimaailma valitsenud naftahiiuga. On arvutatud, et tänases vääringus oli Standard Oil samuti triljoni dollari ettevõte.

Amazon jõuab ette?

Teised asjatundjad on aga arvamusel, et esimesena vallutab triljoni piiri hoopis internetikaubanduse gigant, jõudsalt ka meediamaastikule murdev Amazon, kelle loojast ja tegevjuhist Jeff Bezosest sai mullu maailma rikkaim inimene. Kuigi praegu jääb Amazon Apple'ist veel korralikult maha, arvatakse esimese edu olevat eelkõige eriti kiires kasvus.

Amazoni aktsiahind tõusis nimelt mullu koguni 58%, Bezose rahakotti tõi see juurde 34 miljardit dollarit. Ainuüksi ühe päevaga oktoobris kasvas tema varandus 10,3 miljardi dollari võrra.

"Tehnoloogiasektoris kasvavad müük ja kasumid. Aga see ei ole ilmselt Apple, kes esimesena triljonini jõuab," ennustas finantsstrateeg Stephen Mitchell, viidates, et Apple'il ei tule parim aasta, sest iPhone X hinnati üle. "Vaataksin Amazoni, Microsofti ja Google'i poole. Kõige tõenäolisemalt on see [triljoni piiri ületaja] Google."

Viis maailma suurimat ettevõtet on kokku väärt 3,35 triljonit dollarit – seda on rohkem kui enamus maailma riikide SKT.

Läbi ajaloo on hinnatud maailma kõige väärtuslikumaks ettevõtteks aga 17.-18. sajandil tegutsenud Madalmaade Ida-India Kompanii (Dutch East India Company), mille suurimaks väärtuseks olevat olnud 1637. aastal lausa 7,9 triljonit dollarit. Arenguruumi on niisiis veel korralikult.