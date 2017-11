Juba Eestis saada: Nokia kõige võimsam nutitelefon Nokia 8

Nokia

Nokia 8 on võimas ja efektiivne Android-telefon, mille südamena tuksub hetke parim kaheksatuumaline Qualcomm® Snapdragon™ 835 protsessor. Siiski on see ainult üks paljudest plussidest, mida saad juba praegu oma käe ja silmaga proovida Starcomi esindustes.

Ja proovida tasub. Esimese hooga käepärast anodeeritud alumiiniumist monoliitkorpust, mis valminud 40-etapilise freesimise ja poleerimise teel. Valik on ostja – matt või läikiv. Nokia 8 pakub videote tegemiseks uusi võimalusi. Telefoni eriliseks funktsiooniks on #Bothie, mis lubab salvestada pilti, kasutades esi- ja tagakaamerat korraga. Loomulikult 4K kvaliteedis. Tänu Nokia OZO 360° tehnoloogiale võid pildile lisada ruumilise heli. Erinevalt enamikust nutitelefonidest jookseb Nokia 8 peal puhas Android, mis tagab, et seade on alati ajakohane ja paremini kaitstud turvaohtude eest. Tootjafirma HMD Global Nokia 8 garanteerib aga, et uuendused on regulaarsed ja operatiivsed. Uus Nokia 8 Pritsmekindel IP57

Android Nougat 7.1.1

Võimaldab kasutada kõiki Google'i võimalusi ja rakendusi!

Facebook Live ühe nupuvajutusega

Carl Zeissi optika

OZO 360° audio – ruumiline heli ja mürasummutus Uue telefoni ametlik presentatsioon toimub 17. novembril kell 16.00 Kristiine keskuse Starcomi esinduses. Lisainfo veebilehelt www.starcom.ee.