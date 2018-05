Astu otse mängu: korvpalliliiga NBA lõi uue liitreaalsuse rakenduse

Korvpalliliiga NBA on valmis saanud uue liitreaalsuse (AR) rakenduse, mis võimaldab kasutajatel otseses mõttes astuda läbi ukse korvpalliväljakule mängijatega erilisi hetki kogema.

Hetkel on rakenduses sisu veel võrdlemisi vähe, kuid arvesse tuleb seejuures võtta ka asjaolu, et rakendus on värskelt ilmunud. Näiteks on praegu võimalik kogeda konverentsifinaalide võistkondade mängijate sissejuhatusi ning üht Anthony Davise pealtpanekut.

Peale korvpallimomentidest osa saamise on rakendusse sisse ehitatud ka klassikaline korvpallimäng, kus on võimalik palli läbi korvirõnga saata.

NBA esindaja sõnul viiakse selle suve jooksul läbi ulatuslikumad testid, et teada saada kas ja mis viisil on võimalik liitreaalsust kasutada, et pakkuda korvpallihuvilistele veel kaasavamaid korvpallikogemusi.

Rakendus on kättesaadav nii Androidile kui ka iOSil töötavatele seadmetele.