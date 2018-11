Ameeriklased on Ühendkuningriigi kehtestatava digimaksu pärast maruvihased

Ühendkuningriigi rahandusministeeriumi esindaja rõhutas, et maks on proportsionaalne ning see ei ole suunatud ühegi konkreetse riigi ettevõtete pihta. "Maksu põhjus on tänapäevane globaalne majandus ning see, et digifirmad teenivad oma kasutajate pealt tulu. See ei ole suunatud ühegi riigi vastu, vaid eesmärgiks on tagada, et maksustamine toimuks võrdsetel alustel," ütles Ühendkuningriigi esindaja.

Sarnast maksu planeeritakse ka EL-i tasandil. Selle aasta märtsis Euroopa Komisjoni esitatud kava kohaselt hakataks maksustama digiettevõtteid, mille üleilmsed tulud ületavad 750 miljonit eurot aastas. Maksumäär oleks kolm protsenti. Maks pannakse hääletusele veel sel aastal.

Georgetowni Ülikooli juuraprofessor Itai Grinberg ütles BBC-le, et selline maks ei tee maksusüsteemi kuidagi võrdsemaks, vaid tegemist on lihtsalt hõlptulu teenimise meetodiga. Tema hinnangul võib lüke Ühendkuningriigile halvasti lõppeda - USA võib tekitada maksust riikidevahelise kaubandusleppe tuumprobleemi või esitada selle kohta kaebuse maailma kaubandusorganisatsioonile (WTO). Grinberg tõi ka välja, et kõige hullemal juhul võib USA president lausa otsustada rakendada Ühendkuningriigi ettevõtetele lisamakse.