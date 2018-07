Esapekka Lappi: poleks oodanud, et võistleme medalile

Saavutasid oma esimese etapivõidu juba neljandal võistlusel WRC-autoga. Kas see võit tuli ka sulle endale üllatusena?

Kindlasti! Me küll teadsime, et suudame kiired olla, sest varem Sardiinia ja Portugali rallil olime päris kiired olnud ning Sardiinias võitsime juba mõne kiiruskatsegi, aga võitu küll ei osanud oodata. Loomulikult oli koduselt rallilt, millest mul oli kõige enam kogemusi, oodata ka head tulemust, ent võit oli siiski üllatus.



Väga kiirelt esimese võidu saavutanud uustulnukatega võib juhtuda, et see võit tõuseb n-ö pähe ja seejärel kiputakse järgmistel võistlustel veidi üle pingutama. Kuidas sa end võidu järel tundsid?

Omast arust mõistsin, et Soome ralli oli see kodune ja tuttav võistlus, aga tuleb tunnistada, et järgmine etapp Saksamaal tõi mind maa peale tagasi. Algul sujus kõik hästi ja olime vist viiendal kohal, aga siis sõitsime seina. Ja ega see hooaja lõpp enam nii hästi sujunudki. Tegin ise vigu ja kohati oli ka autoga ebaõnne.