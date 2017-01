Kolmas hooaeg Vormel 1 maailmameistrivõistlustel tähendas muuseas seda, et tegelikult sõideti Vormel 2 nõuetele vastavail masinail ja eelmise aasta maailmameister Juan Manuel Fangio ei leidnud üldse sobivat autot, kui Alfa Romeo oma Alfettad sarjast ära tõmbas. Fangio sõitis vaid võistlustel, mis MM-i arvesse ei läinud, tagatipuks tegi veel Monzas Maseratiga avarii, veetes ülejäänud hooaja haiglas.

Kuna juba eelmine aasta oli näidanud, et Ferrari masinad on oluliselt paremad Alfa Romeotest, polnud ka ime, et 1952. aastal võideti Ferraridel seitse etappi kaheksast. Isegi ainsal ülejäänud, Indy 500 ovaalraja etapil nähti erakordselt Ferrarit, aga seal jäi Alberto Ascari rikke tõttu raja kõrvale 40 ringil.

Briti meeskond BRM oli valmistanud kaks V16 mootoriga masinat, lootuses värvata Fangio Stirling Mossi paarimeheks, aga ka nemad jäid lõpuks MM-i etappidest eemale. Tulemuseks just see, et 1952. aasta tuli sõita F2 nõuetele vastavatel kaheliitrise vabalthingava mootoriga masinatel. Fangio proovis veel Maseratit, aga ka selle roolis teda MM-sarjas lõpuks ei nähtud.

Punkte said nagu senigi, viis paremat pluss üks punkt kiireima ringi eest etapil. Punktile tuli aga kokku 22 juhti. Arvesse läks neli parimat etappi kaheksast.

1. etapp Šveitsi GP

Bremgarteni 7,3-kilomeetrisel rajal sõideti 62 ringi. Ferrari tavalised sõitjad Alberto Ascari ja Luigi Villoresi ei osalenud, sest esimene neist valmistus 12 päeva hiljem toimunud Indianapolise 500 miili sõiduks USA-s, teine oli teinud aga avarii. Ferrari 500 masinatega sõitsid Scuderia Ferrari tiimi nimel Nino Farina, Piero Taruffi ja Andre Simon, lisaks olid Ferrarid veel kahe muu meeskonna istumise all. Taruffi sai oma elu ainsa etapivõidu, teisele kohale tulnud Ferrarit juhtis aga Ecurie Espadoni meeskonda kuuluv Rudi Fischer.

1 Piero Taruffi ITA Ferrari 8+1

ITA Ferrari 8+1 2 Rudi Fischer SUI Ferrari 6

3 Jean Behra FRA Gordini 4

4 Ken Wharton GBR Frazer Nash-Bristol 3

5 Alan Brown GBR Cooper-Bristol 2

2. etapp Indianapolis 500

Kõik 200 ringi said kirja 14 esimest sõitjat, aga ainus Euroopa sõitja seal, Ascari pidi juba varakult pealtvaatajaks jääma. See oli ka ainus etapp 1952. aastal, kus Alberto Ascari osales, aga ei võitnud. Ovaalrada sobis ikka pigem ameeriklaste kohalikele masinatele.

1 Troy Ruttman USA Kuzma-Offenhauser 8

USA Kuzma-Offenhauser 8 2 Jim Rathmann USA Kurtis Kraft-Offenhauser 6

3 Sam Hanks USA Kurtis Kraft-Offenhauser 4

4 Duane Carter USA Lesovsky-Offenhauser 3

5 Art Cross USA Kurtis Kraft-Offenhauser 2

Kiireim ring Bill Vukovich USA Kurtis Kraft-Offenhauser 1

3. etapp Belgia GP

Spa Francorchamps'i 14,12-kilomeetrisel rajal oli oodatud Maserati tulekut, aga Fangio oli end vahepeal Monza rajal (sõidul, mis MM-i arvesse ei läinud) haiglasse sõitnud, ja ainsaks tõsiseks vastaseks Ferraridele jäi Gordini. Neli päeva enne Belgia etappi sai F1 ka oma esimese surmajuhtumi, kui testsõitu teinud britt Cameron Earl Inglismaa testrajal surnuks sõitis.

Esireas startis kolm Ferrarit, teises reas kaks Gordinit, siis kõik ülejäänud. Ascari võit oli suhteliselt selge.

1 Alberto Ascari ITA Ferrari 8+1

ITA Ferrari 8+1 2 Nino Farina ITA Ferrari 6

3 Robert Manzon FRA Gordini 4

4 Mike Hawthorn GBR Cooper-Bristol 3

5 Paul Frère BEL HWM-Alta 2

4. etapp Prantsuse GP

Stardis oli jälle eesotsas kolm itaallast Ferraridel, nende järel kolm prantslast Gordinidel. Finišis sama seis, ainult, et neljandal kohal Gordiniga startinud Jean Behra langes lõpuks seitsmendaks. Rouen-Les-Essarts 5,1-kilomeetrisel ringil sõideti 77 ringi. Sarja liidriks tõusis Ascari 18 punktiga, Taruffi 13 ja Farina 12 ees.

1 Alberto Ascari ITA Ferrari 8+1

ITA Ferrari 8+1 2 Nino Farina ITA Ferrari 6

3 Piero Taruffi ITA Ferrari 4

4 Robert Manzon FRA Gordini 3

5 Maurice Trintignant FRA Simca-Gordini-Gordini 2

5. etapp Briti GP

Mõistagi Silverstone'i 4,7-kilomeetrisel rajal, kus sõideti 85 ringi. Startisid eest kolm Ferrarit, siis Manzon Gordinil ja siis juba ridamisi kohalikud britid oma masinatel. Ascari startis küll teiselt kohalt aga võitis veenvalt, kasvatades edu MM-il juba 27 punktile Taruffi 19 ja Farina 12 ees.

1 Alberto Ascari ITA Ferrari 8+1

ITA Ferrari 8+1 2 Piero Taruffi ITA Ferrari 6

3 Mike Hawthorn GBR Cooper-Bristol 4

4 Dennis Poore GBR Connaught-Lea Francis 3

5 Eric Thompson GBR Connaught-Lea Francis 2

6. etapp Saksamaa GP

22,8-kilomeetrisel Nürburgringil tuli sõita vaid 18 ringi, Ascari juhtis algusest kuni 16. ringini, kuni pidi käima boksipeatuses, sealt tulles leidis eest Farina, kellest peagi möödus. Ferrarid said vormiliselt nelikvõidu, kuigi kolmandal kohal lõpetanud Rudi Fischer esindas siiski meeskonda nimega Ecurie Espadon.

1 Alberto Ascari ITA Ferrari 8+1

ITA Ferrari 8+1 2 Nino Farina ITA Ferrari 6

3 Rudi Fischer SUI Ferrari 4

4 Piero Taruffi ITA Ferrari 3

5 Jean Behra FRA Gordini 2

7. etapp Hollandi GP

Zandvoorti rajal segas stardis vett küll Hawthorn oma Cooper-Bristolil kolmandas ruudus, aga lõpp tuli ikka Ferraride kolmiku juhtides. 4,2-kilomeetrisel rajal sõideti 90 ringi. Ascaril koos juba 45 punkti (kuigi arvesse läks vaid 36), Farinal 24, Taruffil 22.

1 Alberto Ascari ITA Ferrari 8+1

ITA Ferrari 8+1 2 Nino Farina ITA Ferrari 6

3 Luigi Villoresi ITA Ferrari 4

4 Mike Hawthorn GBR Cooper-Bristol 3

5 Robert Manzon FRA Gordini 2

8. etapp Itaalia GP

See polnud küll aasta esimene etapp Monzas, aga seekord sõideti siis MM punktidele. Nüüd lõpuks olid mängus ka Maseratid ja segasid tõsiselt ka kaarte. Kiireima ringi punkt jagatigi pooleks Ascari ja Gonzalezi vahel. 6,3 km rajal sõideti 80 ringi.

1 Alberto Ascari ITA Ferrari 8+0,5

ITA Ferrari 8+0,5 2 José Froilán González ARG Maserati 6+0,5

3 Luigi Villoresi ITA Ferrari 4

4 Nino Farina ITA Ferrari 3

5 Felice Bonetto ITA Maserati 2

Kolmanda MM-hooaja (1952) esikuuik

1 Alberto Ascari 36 (53.5)

36 (53.5) 2 Giuseppe Farina 24 (27)

3 Piero Taruffi 22

4 Rudi Fischer 10

= Mike Hawthorn 10

6 Robert Manzon Ret 9

Lisaks sõideti 1952. aastal veel terve rida F1- ja F2-võidusõite, mis MM-i arvesse ei läinud. 21 võitu võeti Ferraridel, kolm Gordinidel, kolm Cooper-Bristoliga, kolm Connaughtiga, kaks autoga HWM-Alta, üks Frazer Nashi, üks Talbot Lago ja üks Mercuryga. Ida-Saksamaa pidas maha oma rivaalitseva vormelisarja, kus nähti sõitmas-võitmas ka BMW-sid.