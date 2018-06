VIDEO | Kõigi aegade rekord: Volkswagen tegi oma täiselektrilise võidusõiduautoga ajalugu

Volkswagen tegi Pikes Peak International Hill Climb võistlusel oma esimese täielikult elektrilise I.D. R Pikes Peak võidusõiduautoga ajalugu. 500 kW-list masinat juhtis prantslane Romain Dumas, kes alistas isegi tavapärast jõuülekandetehnoloogiat kasutavad autod.

Seega ei löödud mitte ainult elektriautode rekordit, vaid parandati tervelt 16 sekundiga ka eelmist läbi aegade parimat, prantslase Sébastien Loebi 2013. aastal välja sõidetud aega.

Oma rekordiga 7m 57.148s kuulub Dumas nüüdsest Pikes Peaki tšempionide nimekirja tippu. Kõrgeid kohti on sel mäkketõusul saavutanud ka Loeb, Walter Röhrl (GER), Michèle Mouton (FRA), Stig Blomqvist (SWE) ja teised.

Volkswageni I.D. R Pikes Peak töötati välja spetsiaalselt mäkketõusudeks. See on kerge, kaaludes alla 1100 kg, maksimaalse survejõu ja võimsusega, et tagatud oleks parim võimalik jõudlus. Rekordkatse jaoks optimaalse energiakulu ja jõudluse täpseks välja arvutamiseks kasutas Volkswagen simulaatorit. Aerodünaamiliselt oli peaeesmärgiks leevendada Pikes Peaki hõreda õhu poolt põhjustatud nõrgenemisjõu kadu, öeldakse tänases pressiteates.

Dumas pärast rekordi purustamist. AP

Colorado osariigis Kaljumäestikus asuva Pikes Peaki nõlval kulgev võistlusrada on 19,99 km pikkune ja sellel on 156 kurvi. Stardist 4300 m kõrgusel asuva finišini on raja kogutõus 1440 meetrit ja keskmine kallak on 7.2%. Esimest korda sõideti seal autodega võidu juba aastal 1916, siis oli kiireima masina aeg 20m 55.60s.