VIDEO ja FOTOD | Putini uus Vene limusiin tahab konkureerida Maybachi, Bentley ja Rolls Royce’iga

Projekti autorite kujutluses pidid autod olema täielikult Vene inseneride, konstruktorite ja disainerite väljatöötatud ning olema kokku pandud osadest, millest suurem osa oleks toodetud Venemaal. Krasnojarski sidurikettad, Nižnekamski rehvid, Baškortostani amortisaatorid, aerodünaamilised kilbid Jaroslavlist, nahksalong Rjazanist, kütusepaak Nižni Novgorodist – kõik see on töötatud auto jaoks eraldi välja.

Projekti meeskond koguti kokku kogu maailmast. Osa töötajatest juba töötas Autode ja Automootorite Teadusliku Uurimise Keskinstituudis (NAMI), teised tulid sinna projektipõhiselt teistest Vene organisatsioonidest, kolmandad naasid piiri tagant, näiteks projekti peakonstruktor Vadim Pereverzev. Ekspertidena kaasati välismaa inseneriettevõtete töötajaid, kuid vahetu töö tegi TASS-i teatel ära Vene meeskond. Auto välisilme väljatöötamisel ei osalenud välismaa spetsialistid väidetavalt üldse.

Autod on varustatud kõigi praeguseks hetkeks tuntud aktiivsete ja passiivsete ohutussüsteemidega, teatab TASS. Presidendilimusiinil on ka erilised konstruktsioonielemendid, mis on salastatud. Pereverzevi sõnul on olemas ka juhiabisüsteemid – püsikiiruse hoidja, automaatne hädapidurdussüsteem ja kokkupõrke vältimise süsteem.

Lisaks sellele on kõik Aurused hübriidautod, Venemaa autotööstuse esimesed. Väidetavalt on platvorm ehitatud nii, et vajaliku infrastruktuuri loomisel saab neid hakata kokku panema puhtalt elektrimootoriga.

Limusiini tehnilised andmed:

Pikkus: 6620 mm

Laius: 2000 mm

Kõrgus: 1695 mm

Kõrgus teepinnast: 200 mm

Mootor: 4,4 l V8 (598 hj)

Mass: 6500 kg (soomustatud versioon)

Käigukast: automaatne 9-käiguline

Kõik rattad on vedavad

Venelased loodavad, et Aurus hakkab konkurentsi pakkuma sellistele automarkidele nagu Maybach, Bentley ja Rolls Royce, kuid hind peaks jääma madalamaks.